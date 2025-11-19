Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» открывает новый сезон

22 ноября горнолыжный комплекс «Салма» откроется для ежедневных катаний. Трассы европейского стандарта и вся инфраструктура комплекса полностью готовы к сезону 2025-2026 гг.

«Открытие сезона – событие, которое с нетерпением ожидают любители зимних видов спорта. Наш горнолыжный комплекс полностью готов к приёму гостей и предлагает все условия для занятий спортом и активного отдыха. Стоит отметить, что гостей «Салмы» ждёт обновлённое меню ресторана арктической кухни. Кольская АЭС, как и правительство Мурманской области, всегда уделяют большое внимание развитию спортивной инфраструктуры города атомщиков», – отметил Евгений Никора, исполняющий обязанности заместителя директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

Радует, что в новом сезоне гостей будет встречать обновленный ресторан арктической кухни «Север» - победитель проекта Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» – комфортная туристическая и спортивная площадка для горнолыжников и сноубордистов всех уровней подготовки. На комплексе работает система ски-пасс с электронными картами, в пункте проката есть всё необходимое оборудование: современные горнолыжные комплекты и сноуборды. Гостям доступны просторные раздевалки и кафе с панорамным видом на основной склон, который оснащён современными подъёмниками.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, время работы комплекса: вторник-пятница – с 9.15 до 18.00; суббота-воскресенье – с 9.15 до 17.00; понедельник – выходной день.

«Салма» расположена на 1187 км федеральной трассы Санкт-Петербург – Мурманск, в 10 км от города Полярные Зори.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.