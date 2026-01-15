Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» собрал спортсменов и любителей зимних видов спорта на встречу старого Нового года

13 января на горнолыжном комплексе «Салма» состоялся открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду на призы директора Кольской АЭС, посвящённый памяти Юрия Коломцева. Участников и зрителей соревнований ждала насыщенная программа: пиротехническое шоу, выступления кавер-группы и игровая программа от традиционных новогодних персонажей — Деда Мороза, Снегурочки и коня — символа наступившего года.

Турнир традиционно проходит вечером накануне празднования старого Нового года и привлекает внимание любителей зимних видов спорта и активного образа жизни. В состязаниях приняли участие спортсмены из 12 городов Мурманской области и России, а также 5 атомных станций: Кольской, Ленинградской, Белоярской, Смоленской и Калининской АЭС.

«Турнир памяти Юрия Коломцева уже давно стал не просто площадкой для соревнований, но и важным событием, объединяющим людей, увлечённых зимними видами спорта. Подобные мероприятия способствуют укреплению дружеских связей между регионами и предприятиями атомной отрасли, мотивируя на ведение здорового образа жизни и развитие новых навыков», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, призовые места распределились следующим образом:

Сноуборд, мужчины (возрастная группа 20 лет и старше)

1 место — Павел Богатырёв (Кировск);

2 место — Павел Литвинов (Полярные Зори);

3 место — Дмитрий Стендерс (Мончегорск).

Сноуборд, женщины (возрастная группа 20 лет и старше)

1 место — Полина Кузнецова (Полярные Зори);

2 место — Александра Морозова (Полярные Зори);

3 место — Татьяна Жданова (Полярные Зори).

Горные лыжи, мужчины (возрастная группа 20-40 лет)

1 место — Николай Балякин (Мончегорск);

2 место — Олег Власов (Апатиты);

3 место — Матвей Никитин (Кировск);

(возрастная группа 41 и старше)

1 место — Андрей Паницкий (Полярные Зори);

2 место — Алексей Шенин (Мурманск);

3 место — Александр Калаев (Мончегорск).

Горные лыжи, женщины (возрастная группа 20-40 лет)

1 место — Вера Ложкина (Апатиты);

2 место — Диана Бороздина (Полярные Зори);

3 место — Елизавета Чеснокова (Мончегорск);

(возрастная группа 41 и старше)

1 место — Мария Максименко (Мончегорск);

2 место — Олеся Омельчук (Полярные Зори);

3 место — Анна Краева (Мончегорск).

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.