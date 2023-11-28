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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.23 09:45

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» - победитель национальной премии «Горы России»

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» признан победителем Национальной премии «Горы России» в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт в черте города» («Домашний курорт»).

В этом году за обладание Национальной премией «Горы России» боролись около 350 горнолыжных курортов и отелей со всей страны. Лучшие из них определялись в ходе открытого онлайн-голосования, которое проходило с 1 августа по 15 октября на официальном сайте премии. Его посетители могли проголосовать за конкурсантов в 12 общероссийских номинациях, а также выбрать лучший горнолыжный курорт и лучший отель горнолыжного курорта в каждом из федеральных округов.

По итогам голосования, участие в котором приняли более 150 тысяч человек, в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт в черте города» («Домашний курорт») победителем был объявлен горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», расположенный в городе Кировске Мурманской области.

«С каждым годом число гостей нашего курорта непрерывно растёт. В прошлом сезоне «Большой Вудъявр» посетили более 335 тысяч гостей – на четверть больше, чем годом ранее. В этом году мы готовимся принять не менее 400 тысяч любителей зимнего отдыха, - говорит директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко. – Безусловно, растущий поток туристов требует от нас развития инфраструктуры курорта: увеличения пропускной способности его канатных дорог, повышения качества ski-сервиса, уровня подготовки трасс. Мы ежегодно ведем работу в этом направлении и рады, что ее вновь оценили по достоинству – как наши постоянные гости, так и те, кто только мечтает у нас побывать».

В этом году горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» открыл сезон уже 5 ноября – первым в России. Новинками сезона для посетителей курорта станут две канатные дороги. В частности, подвесная пассажирская канатная дорога гондольного типа строится на Южном склоне горы Айкуайвенчорр. Ее пропускная способность в сезоне 2023-2024 составит от 1200. После завершения второго этапа строительства к сезону 2024-2025 ее пропускная способность возрастёт до 2250 человек в час. Посадка на канатную дорогу будет осуществляться прямо с парковки.

На Северном склоне горы Айкуайвенчорр ведётся строительство бугельной канатной дороги с двухместными буксировочными устройствами протяженностью 300 метров. Её пропускная способность составит 1200 человек в час. Нижняя станция расположена непосредственно у входа в здание проката инвентаря.

Помимо этого, к новому сезону на Северном склоне были установлены дополнительные мачты освещения с прожекторами высокой интенсивности.

Развитие инфраструктуры горно-туристического кластера «Хибины», ключевым объектом которого является горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», является одним из приоритетных социальных инвестиционных проектов компании «ФосАгро». Она уже направила на его реализацию свыше 6 млрд рублей. В этом году в развитие курорта компания вложит еще более 1,5 млрд рублей.

«Признание «Большого Вудъявра» лучшим домашним горнолыжным курортом в масштабах страны – это хороший стимул для продолжения развития его потенциала, который, как мы считаем, раскрыт еще не полностью, - говорит генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. - Уникальные природные условия позволяют ему работать дольше всех в России, и это открывает перед ним серьезные перспективы. В арсенале «ФосАгро» есть ряд проектов, которые смогут вывести инфраструктуру курорта на качественно новый уровень. Один низ них – строительство современного аквакомплекса и первого отеля «SKI-INN/SKI-OUT» в Хибинах находится в активной фазе реализации».

Напомним, что в 2022 году горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» стал обладателем Национальной премии «Горы России» в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт Северо-Западного федерального округа».

 

 

Фото предоставлено пресс-службой ГК «БВ».

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