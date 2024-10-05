Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» одержал победу в двух номинациях премии «SKI BUSINESS AWARDS» – «Лучший горнолыжный курорт в Северо-Западном федеральном округе» и «Лучший в России ресторан на горнолыжном курорте».

Награждение победителей премии состоялось в рамках деловой программы 2-го Форума туристических территорий (FTT), который в эти дни работает на территории крупнейшей площадки Северо-Кавказского федерального округа в МВЦ «Минводы ЭКСПО». В нём принимают участие представители ключевых отраслевых ассоциаций индустрии гостеприимства, а также предприятий, занятых в сфере туризма, из России, Турции, Китая, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Армении и Азербайджана.

Основными темами 2-го Форума FTT стали внедрение проекта «Цифровой туризм», вопросы налогообложение отрасли, а также инициативы в части инвестиций и девелопмента, развития туристических территорий и кластеров, а также безопасность, международное сотрудничество и взаимодействие с туроператорами.

Важной частью деловой программы форума стало подведение итогов профессиональной ежегодной премии «SKI BUSINESS AWARD», в ходе которого были отмечены лучшие горнолыжные курорты страны в 38 номинациях. Победители премии были определены оценкой экспертного жюри, а по четырем номинациям – по результатам народного голосования на Интернет-портале ski.ru – самом популярном среди российских любителей активного зимнего отдыха.

Одним из победителей премии стал горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», который признан лучшим сразу в двух её номинациях: «Лучший горнолыжный курорт в Северо-Западном федеральном округе» и «Лучший в России ресторан на горнолыжном курорте».

«От имени команды нашего курорта, всех жителей Кировска благодарю экспертное жюри и всех, кто поддержал «Большой Вудъявр», проголосовав на сайте ski.ru. Мы гордимся тем, что наши усилия по развитию инфраструктуры курорта отмечены на столь высоком уровне». Вместе с тем, эта награда – не только символ признания наших достижений, но и серьезный стимул к тому, чтобы мы и дальше делали все для того, чтобы отдых в Хибинах был комфортным, интересным и безопасным. Мы готовы это подтвердить и в наступающем сезоне, который при условии благоприятной погоды в Хибинах, как и в прошлом году, откроется первым в России – уже в конце октября», – отметил директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко.

Посещаемость горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» ежегодно растёт и в прошлом сезоне превысила 405 тысяч гостей. Совершенствование его инфраструктуры – часть масштабного социального инвестиционного проекта компании «ФосАгро» по развитию потенциала горно-туристического кластера «Хибины». В развитие спортивного и туристского потенциала Хибин компания уже вложила более 9 млрд рублей. В частности, новинкой сезона 2024-2025 годов для посетителей курорта станет новая канатная дорога гондольного типа на Южном склоне «Большого Вудъявра», строительство которой завершилось в конце минувшего лета. Она имеет протяженность порядка 2000 метров, а её подвижной состав сформирован из панорамных кабин. Пропускная способность новой канатной дороги составит от 1200 до 2250 человек в час.

Панорамный комплекс «Плато», получивший высокую оценку в рамках премии «SKI BUSINESS AWARDS 2023-2024», открылся 2021 году на вершине Северного склона горы Айкуайвенчорр, в месте соединения двух подвесных канатных дорог, соединяющих северный и южный слоны горнолыжного курорта. Это уникальное, самое высокогорное на Северо-Западе России архитектурное сооружение. Пятиэтажное здание из стекла и бетона, которое буквально парит в воздухе, расположено на высоте 820 метров. Панорамный комплекс является высотной архитектурной доминантой всего Юга Кольского полуострова и виден, особенно при ясной погоде (причем, и днем и ночью) за десятки километров с земли и с воздуха.

Комплекс «Плато», успешно выдерживающий сравнение с лучшими европейскими высокогорными ресторанами, включает в себя панорамное кафе, бар и ресторан. Здание разделено на несколько гостевых зон. Единовременно заведение может обслуживать до 300 посетителей. Площадь гостевых зон здесь составляет около 1500 квадратных метров. Общая площадь помещений здания почти 3000 квадратных метров.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, сроительство панорамного комплекса «Плато» стало частью инвестиционного проекта «ФосАгро» по развитию горно-туристического кластера «Хибины». Общий объём капиталовложений в его создание превысил 660 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/