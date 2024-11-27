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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.24 16:00

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» открыл сезон 2024-2025

На горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» начался сезон катания. Первыми для гостей открылись трассы и подъёмники его Северного склона.

Напомним, в 2021 году при поддержке правительства Мурманской области были проведены работы по созданию системы искусственного оснежения северного склона горы Айкуайвенчорр. Это позволило сделать относительно фиксированным открытие горнолыжного сезона в Хибинах, который достигает 200 дней в году и является самым продолжительным в нашей стране среди курортов, расположенных на сопоставимых высотах. Таким образом, с целью развития туристической деятельности в регионе оказываются всесторонние виды государственной поддержки субъектам туриндустрии.

В этом году инфраструктура горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» также пополнилась новой канатной дорогой гондольного типа на Южном склоне. Её протяжённость составляет около 2000 метров, а подвижной состав сформирован из панорамных кабин. Пропускная способность новой канатной дороги составляет от 1100 до 2250 человек в час. Посадка на канатную дорогу для удобства гостей курорта осуществляется прямо с парковки. Новая канатная дорога будет доступна для посетителей с начала работы Южного склона «Большого Вудъявра».

Помимо завершения строительства новой канатной дороги на Южном склоне, в межсезонье на курорте было выполнено благоустройство склонов и центральной площади, установлено дополнительное высокоинтенсивное освещение на трассах, продолжилось развитие сервисных и гостевых зон, а также улучшение зон проката инвентаря.

«Несмотря на то, что в этом году мы открыли сезон чуть позже обычного, он обещает быть насыщенным и интересным. В течение всего года курорт был представлен на нескольких крупных выставочных площадках, центральной из которых, безусловно, является Международная выставка-форум «Россия». И это дает нам основания предполагать, что география и число поклонников хибинских склонов в этом и следующем году существенно расширятся. В свою очередь мы приложили максимум усилий к тому, чтобы отдых в Кировске был комфортным и безопасным для всех любителей зимних развлечений вне зависимости от их возраста, опыта и степени спортивной подготовки», – сказал директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко.

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» является одним из самых популярных в стране. В сезоне 2023-2024 его посетило свыше 405 тысяч гостей, что на 21% больше уровня предыдущего сезона. Развитие инфраструктуры и рекреационного потенциала горно-туристического кластера «Хибины», ядром которого является «Большой Вудъявр», – цель долгосрочного инвестиционного проекта «ФосАгро». Компания уже направила на его реализацию более 9 млрд рублей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, вместе с горнолыжным курортом со стартом сезона на ежедневный режим работы перешёл и панорамный комплекс «Плато». Он открылся 2021 году на вершине горы Айкуайвенчорр, в месте пересечения подвесных канатных дорог Северного и Южного склона курорта. Это уникальное, самое высокогорное на Северо-Западе России архитектурное сооружение.

Комплекс «Плато», успешно выдерживающий сравнение с лучшими европейскими высокогорными ресторанами, включает в себя панорамное кафе, бар и ресторан. Здание разделено на несколько гостевых зон. Единовременно заведение может обслуживать до 300 посетителей. Площадь гостевых зон здесь составляет около 1500 квадратных метров. Общая площадь помещений здания – почти 3000 квадратных метров.

 

Фото (курорт «Большой Вудъявр»): https://gov-murman.ru/info/news/

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