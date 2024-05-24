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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.24 10:15

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» побил рекорд посещаемости и продолжает сезон катания

«Большой Вудъявр» побил рекорд посещаемости прошлого года и остается единственным в России горнолыжным курортом на средних высотах, где продолжается сезон катания.

Посещаемость горнолыжного курорта «Большой Вудъявр», расположенного в Кировске Мурманской области, на середину мая составила превысила 403 тысячи гостей. Это на 20,2% больше, чем за весь сезон 2022-2023, когда курорт посетили более 335 тысяч гостей.

«Мы гордимся тем, что уже к середине мая уверенно побили рекорд прошлого года. При этом мы продолжаем работать и радовать любителей горных лыж и сноуборда идеально подготовленными трассами и отличным сервисом. Закрытие сезона мы прогнозируем не раньше конца мая – начала июня. Таким образом, в этом году продолжительность сезона на «БигВуде» может составить от 210 до 217 дней», – прокомментировал рост посещаемости директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко.

В текущем сезоне «Большой Вудъявр» вновь подтвердил, что период катания здесь самый продолжительный среди российских горнолыжных курортов, расположенных на сопоставимых высотах. Так, в Хибинах он продолжается уже 199 дней в то время, как на других крупных курортах страны: Розе Хутор, Красной Поляне и Шерегеше сезон продлился немногим более 130-160 дней соответственно.

Рост интереса любителей активного зимнего отдыха к курорту в сердце Кольского Заполярья обусловлен не только продолжительным сезоном катания, но и динамичным развитием инфраструктуры «Большого Вудъявра», а это прямое следствие инвестиционной активности компании «ФосАгро». Она реализует долгосрочный проект по развитию горно-туристического кластера «Хибины». В него сегодня входит не только горнолыжный курорт, но и аэропорт «Хибины», санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас», панорамный ресторанный комплекс «Плато», а также целый ряд других объектов индустрии гостеприимства и досуга, расположенных в Кировске и Апатитах.

За все годы реализации проекта компания «ФосАгро» вложила в него почти 9 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд – в 2023 году.

«Инвестируя в развитие туристической инфраструктуры компания «ФосАгро» создаёт здесь новые рабочие места, диверсифицирует экономику городов Кировск и Апатиты и привлекает к ним интерес любителей активного отдыха со всей страны. Благодаря содействию правительства Мурманской области и губернатора Андрея Чибиса регион ежегодно бьет рекорды по туристическому потоку, и мы гордимся тем, что горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» является одним из ключевых драйверов этого процесса», – отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

В настоящее время «ФосАгро» продолжает проектирование аквакомплекса «Аврора» и гостинцы при нём. Оба объекта будут построены вблизи Северного склона горы Айкуайвенчорр. Комплекс «Аврора» получил поддержку губернатора Мурманской области и будет строится компанией при финансовом участии областного бюджета. «Аврора» будет принимать до 780 посетителей одновременно. Новая гостиница на 165 номеров (около 450 койко-мест) станет первым полноценным отелем «SKI-INN/SKI-OUT» в Хибинах. Площадь коммерческих помещений составит более 600 квадратных метров. Завершение строительства гостиничного комплекса намечено на конец 2026 года, а аквапарка – на 2027 год.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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