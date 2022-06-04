Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», входящий в топ-10 лучших горнолыжных курортов страны, установил рекорд по посещаемости и продолжительности сезона

За сезон 2021-2022 преимущества «Большого Вудъявра» оценили более 260 тысяч гостей – на 7% больше, чем в предыдущем сезоне, и в 3 раза больше, чем 10 лет назад. Тогда гостями курорта стали почти 86,5 тысячи любителей горных лыж.

Прошедший сезон для «Большого Вудъявра» стал по-настоящему особенным. В конце октября – начале ноября 2021 года велась активная подготовка трасс снегоуплотнительной техникой и работала система искусственного снегообразования для формирования качественной подложки. В первой же декаде ноября состоялись первые тестовые спуски персонала курорта и опытных райдеров для проверки склонов. Затем курорт принял первых туристов. Торжественное открытие сезона прошло 17 ноября, в этот день склоны «Большого Вудъявра» стали доступны для всех его гостей.

Завершился сезон 1 июня. В этот день для гостей горнолыжного курорта было организовано бесплатное катание и праздничный салют.

Таким образом, сезон трассового катания на ГК «Большой Вудъявр» продлился 205 дней и стал самым продолжительным среди сопоставимых по высотам популярных российских и европейских горнолыжных курортов. Напомним, что общая протяженность трасс курорта, расположенного в Хибинах на северном и южном склонах горы Айкуайвенчорр, составляет 30 километров, а общий перепад высот превышает 600 метров.

В день открытия сезона на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» представили сразу две новинки, которые существенным образом расширили его возможности. Так, летом 2021 года при поддержке Ростуризма и Правительства Мурманской области здесь был реализован проект системы искусственного оснежения трасс северного склона протяженностью 3,5 километра. Она позволила не только исключить вероятность позднего открытия курорта, но и продлить катание, сезон продолжается в Кировске теперь полноценные 8 месяцев вместо 5,5 ранее.

Помимо этого, в день открытия сезона гостям курорта был представлен панорамный комплекс «Плато», который расположился на вершине Северного склона горы Айкуайвенчорр в месте соединения двух подвесных канатных дорог «Большого Вудъявра». Это уникальное, самое высокогорное на Северо-Западе России архитектурное сооружение. Пятиэтажное здание из стекла и бетона расположено на высоте 820 метров. Из пятиметровых панорамных окон комплекса посетителям открывается вид на склоны Хибин, озеро и расположившийся у подножия гор Кировск. Комплекс «Плато» включает в себя кафе, бар и ресторан. Единовременно заведение может обслуживать до 300 посетителей.

Минувшей весной курорт впервые открыл вечерние катания. Кроме того, для удобства посетителей были организованы прогулки на ратраках, которые наряду с канатной дорогой доставляли их в панорамный комплекс «Плато».

«Рост числа гостей курорта мы связываем, прежде всего, с постоянным совершенствованием его инфраструктуры. В этом году её дополнил комплекс «Плато», который стал украшением не только «Большого Вудъявра» и Кировска, но и всей Мурманской области, – подчеркнул заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» Герман Симаков. – Оценить панорамные виды, которые открываются из его окон, и насладиться кухней с северным колоритом за сезон смогли более 54 тысяч человек. Впрочем, завершение сезона никак не скажется на работе комплекса. Летом он также будет радовать гостей Хибин».

Как сообщает региональный комитет по туризму, одним из преимуществ курорта, способствующим ежегодному росту посещаемости, является его высокая транспортная доступность. Аэропорт «Хибины», связанный ежедневными рейсами с Москвой и Санкт-Петербургом, располагается всего в получасе езды от горнолыжных склонов.

«Важно, что новая инфраструктура курорта будет востребована и летом. «Большой Вудъявр» представил летние возможности туроператорам и подтвердил намерения по запуску канатной дороги к ресторану «Плато» для туристских групп с пятницы по воскресенье по согласованному графику, что позволит туристам увидеть красоту летних Хибин и насладиться арктической кухней на высоте 800 метров», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Короткое межсезонье будет использовано для проведения работ по развитию инфраструктуры курорта.

«Нам предстоит провести масштабные работы по монтажу второй линии системы искусственного снегообразования, а также систем освещения на маршрутах 16 и 18, – рассказал директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Антон Ставенко. – Помимо этого, мы проведём планировочные работы на всех трассах, а также выполним благоустройство территории выката на Северном склоне. Оно затронет парковку, зону апре-ски и центральную площадь курорта».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/