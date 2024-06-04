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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.24 15:30

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» завершил сезон 2023-2024 двумя рекордами: по его продолжительности и числу гостей

Сезон катания 2023-2024 на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» продлился 210 дней – это на пять дней дольше, чем предыдущий рекордный сезон 2021-2022. Тем самым «Большой Вудъявр» вновь подтвердил, что сезон здесь самый продолжительный среди российских горнолыжных курортов, расположенных на средних высотах – 7 месяцев полноценного катания. Помимо этого, «Большой Вудъявр» минувшей зимой посетило более 405 тысяч гостей, что на 21% больше, чем в сезоне 2022-2023.

«Не смотря на малоснежное начало зимы, прошедший сезон отличился стабильной погодой, которая позволила нам большее число дней радовать любителей горных лыж и сноуборда отличными трассами, головокружительными видами и нашим северным гостеприимством. Вместе с тем, команда курорта приложила все усилия для того, чтобы отдых наших гостей был комфортным и безопасным. Для этого прошлым летом мы проделали большую работу: провели улучшения трасс, выделив для новичков отдельную и наиболее удобную учебную зону, увеличили число трасс с искусственным освещением для комфортного катания, а также построили новый подъемник на Северном склоне курорта, который доставляет лыжников и сноубордистов на верхнюю точку нашего самого простого маршрута в районе городского парка и смотровой площадки. По итогам сезона можно смело сказать, что проведенные улучшения положительно приняты нашими посетителями», – директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко.

Начавшееся межсезонье на «Большом Вудъявре» станет очередным этапом активной работы по развитию курорта. Так, помимо традиционного благоустройства склонов и центральной площади, планируется установка дополнительного высокоинтенсивного освещения на трассах, развитие сервисных и гостевых зон, расширение и улучшение проката инвентаря. Также, на Южном склоне будут продолжены работы на новой канатной дороге гондольного типа, с целью приведения пропускной способности подъёмника до 2250 человек в час. Протяженность новой канатной дороги по склону составляет порядка 2000 метров, а подвижной состав сформирован из полноростовых панорамных кабин. Посадка на канатную дорогу осуществляется прямо с парковки. Удобство, комфорт и невероятные открывающиеся виды уже смогли оценить по достоинству гости курорта в конце прошедшего сезона.

Развитие инфраструктуры горно-туристического кластера «Хибины», ядром которого является горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», - цель долгосрочного инвестиционного проекта компании «ФосАгро», которая уже направила на его реализацию около 9 млрд рублей, из которых 2,6 млрд рублей было инвестировано в 2023 году. В настоящее время «ФосАгро» продолжает проектирование аквакомплекса «Аврора» и гостиницы при нём. Оба объекта будут построены вблизи Северного склона горы Айкуайвенчорр. Комплекс «Аврора» получил поддержку губернатора Мурманской области и будет строится компанией при финансовом участии областного бюджета. «Аврора» будет принимать до 780 посетителей одновременно. Новая гостиница на 165 номеров (около 450 койко-мест) станет первым полноценным отелем «SKI-INN/SKI-OUT» в Хибинах. Площадь коммерческих помещений составит более 600 квадратных метров. Завершение строительства гостиничного комплекса и аквапарка намечено на конец 2027 года. Многоуровневый паркинг, спроектированный рядом с гостиницей, планируется к сдаче в конце 2026 года

«Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» – яркий пример того, как уникальные природные условия, инвестиции бизнеса и поддержка государства способны создавать новые точки притяжения и роста на карте нашей страны. Развивая его, мы не только открываем хибинские склоны для любителей зимнего отдыха со всей страны, но и вносим свой вклад в развитие экономики Кировска и Апатитов, всей Мурманской области. Отрадно, что в этом году курорт установил сразу два рекорда – по продолжительности сезона и росту потока гостей. Это значит, что мы все делаем правильно!», – отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Летом горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» продолжит свою работу. В межсезонье для его гостей будут доступны экскурсионные подъёмы на вершину горы Айкуайвенчорр, откуда не только открываются захватывающие виды на Кировск и Хибины, но и начинаются пешеходные маршруты разной степени сложности. Кроме того, продолжит свою работу и панорамный комплекс «Плато», меню которого идеально сочетает северное гостеприимство, колорит Кольского Заполярья и внимательное отношение к традициям европейской кухни.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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