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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.25 14:10

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» завершил сезон 2024/2025 новыми рекордами

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», расположенный в городе Кировске Мурманской области, 1 июня объявил о закрытии сезона катания 2024/2025 годов.

Он продлился 191 день – больше, чем на любом другом российском горнолыжном курорте в прошедшем сезоне на текущую дату. За это время курорт посетили свыше 450 тысяч гостей, что на 11% больше показателя предыдущего сезона.

«Прошедший сезон стал для нас во многом уникальным. Так, в течение этой зимы мы отметили существенное расширение географии наших гостей. Теперь она включает в себя страны Юго-Восточной Азии, а также самый западный регион России – Калининградскую область, с которой в этом году наш аэропорт Хибины установил прямое авиасообщение. Рост числа гостей сказался и на средней загруженности курорта. По итогам зимы этот показатель составил 2350 гостей в сутки против 2000 ранее. При этом мы отмечаем рост спроса на услуги курорта в «низкий» сезон – во второй половине января и в феврале. Ранее эти месяцы не были столь популярны у любителей зимнего отдыха. Пиковый сезон этого года принёс нам ещё один рекорд: в один из дней марта суточная загрузка склонов «Большого Вудъявра» достигла 7236 гостей. Это был серьёзный вызов для инфраструктуры курорта и всех его служб. Однако, мы с ним достойно справились, благодаря инвестициям компании «ФосАгро» в развитие канатных дорог и инфраструктуры курорта», - рассказал директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко.

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» - якорный объект горно-туристического кластера «Хибины», который включает в себя также аэропорт Хибины, санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас», панорамный ресторанный комплекс «Плато», а также целый ряд других объектов индустрии гостеприимства и досуга, расположенных в Кировске и Апатитах. На развитие туркластера «Хибины» компания ФосАгро уже направила 25 млрд рублей.

Сегодня инфраструктура курорта включает в себя 30 км подготовленных трасс, 18 км из которых имеют искусственное освещение, 10 современных подъемников, а также систему искусственного оснежения, которой оснащены 5 км трасс. Новинкой прошедшего сезона стала новая канатная дорога на Южном склоне протяженностью около 2 километров. С вводом её в эксплуатацию удалось существенно улучшить логистику на курорте и повысить качество предоставляемых его гостям услуг.

«Чуть больше 20 лет понадобилось «Большому Вудъявру», чтобы превратиться из склона, где отдыхали и занимались спортом сотрудники Кировского филиала АО «Апатит» и жители Кировска, в современный горнолыжный курорт, известный во всей стране и за её пределами. Расширение географии гостей курорта, новые рекорды его посещаемости свидетельствуют о том, что инвестиции «ФосАгро» в арктический туризм и реализацию природного потенциала Хибин востребованы и актуальны. Особо хочу отметить вклад в развитие курорта Федерации лыжных гонок России и лично её президента Елены Валерьевны Вяльбе, благодаря доверию и поддержке которых в этом году мы уже во второй раз провели уникальный и зрелищный масс-старт Тур «Большой Вудъявр» с подъёмом на горнолыжный склон в рамках Финала «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам», - отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Завершился сезон катания на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» зрелищным костюмированным спуском с его Северного склона воспитанников Кировской спортивной школы Олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу.

В межсезонье на «Большом Вудъявре» планируется проведение работ по благоустройству территории – как на центральной площади курорта, так и на вершине Айкуайвенчорр. При этом, для гостей Хибин летом будут доступны экскурсионные подъёмы, а также посещение панорамного ресторанного комплекса «Плато».

 

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Большой Вудъявр».

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