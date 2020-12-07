Горнолыжный сезон для жителей Мурманской области стартует 11 декабряВ Мурманске зажгли новую новогоднюю иллюминацию
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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.20 12:30

Горнолыжный сезон для жителей Мурманской области стартует 11 декабря

В Мурманской области принято решение открыть горнолыжные склоны для жителей Заполярья с 11 декабря. Об этом заявлено в ходе рабочей поездки в регион министра спорта России Олега Матыцина.

Глава Минспорта в сопровождении губернатора Андрея Чибиса осмотрел горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» в Кировске и дал высокую оценку самому крупному горнолыжному курорту на Северо-Западе страны.

«Завидую людям, которые через короткое время здесь начнут кататься на лыжах, получать удовольствие от общения. Надеюсь, что жители не только Мурманской области, но и всей России будут с удовольствием и заинтересованно сюда приезжать, потому что условия, которые созданы, – и по сервису, и по качеству дорог, трасс – в России одни из лучших. Конечно, Министерство спорта заинтересовано в том, чтобы инфраструктура здесь развивалась, и мы будем в дальнейшем сотрудничать на благо, прежде всего, здоровья наших людей», – отметил Олег Матыцин.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил министра за внимание к развитию массового спорта в Заполярье и заявил, что текущая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе позволяет открыть горнолыжный сезон для жителей Мурманской области, а впоследствии – и для туристов.

«В последние две недели мы наблюдаем стабилизацию количества заболевших. С учётом этого принято решение о начале работы комплекса «Большой Вудъявр» и ряда других наших горнолыжных комплексов с пятницы, 11 декабря. Но пока они будут работать исключительно для жителей Мурманской области. Если мы сохраним стабильную ситуацию в новогодние праздники, то с 15 января сможем принимать гостей из других регионов России», – подчеркнул губернатор.

Сезон катания в Хибинах – один из самых продолжительных в стране: с конца ноября до конца мая. Перепад высот на «Большом Вудъявре» составляет более 600 метров, общая протяжность трасс – 30 километров, на протяжении половины из них установлено искусственное освещение. Склоны курорта имеют сертификацию FIS.

Как отметил заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» Герман Симаков, объекты горнолыжного курорта в этом году обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, созданы условия для соблюдения социальной дистанции и других мер безопасности посетителей, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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