Горнолыжный склон «Салма» открывает новый сезон

26 ноября горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» откроется для ежедневных катаний. Трассы европейского стандарта и вся инфраструктура комплекса полностью готовы к сезону 2022-2023 г.г.

А 29 ноября состоится торжественное открытие горнолыжного сезона и соревнований на Кубок России, второй и третий этап которых пройдут на склонах Салмы. В стартах примут участие около 100 спортсменов из 15 регионов России. Соревнования пройдут при поддержке Кольской АЭС, Министерства спорта РФ, правительства Мурманской области и Федерации горнолыжного спорта России.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, на комплексе работает система ски-пасс с электронными картами. В пункте проката можно выбрать себе подходящее оборудование: современные горнолыжные комплекты и сноуборды. Посетителям доступны просторные раздевалки и кафе с панорамным видом на основной склон. ГК «Салма» открыт для любителей активного отдыха со вторника по воскресенье.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.