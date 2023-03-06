Горнолыжный спорт в Кировске дал старт соревнованиям Полярной Олимпиады

На склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва состоялись соревнования по горнолыжному спорту в рамках международного традиционного 88-го Праздника Севера. Более 20 участников состязались в дисциплине супергигант, все они представляют Мурманскую область.

Организаторами было проведено сразу два этапа соревнований. Кировчанка Эрика Финк стала двукратной победительницей среди женщин. У мужчин на первую ступень пьедестала поднялись Влас Маслухин и Иван Врачев. С подробными результатами можно ознакомиться на канале дневника Полярной Олимпиады.

Как сообщает региональное Министерство спорта, следующие заезды пройдут в конце марта. В Мончегорске юные горнолыжники будут показывать своё мастерство в технических дисциплинах с 28 по 31 марта в рамках межрегиональных соревнований 63-го Праздника Севера учащихся, а взрослые спортсмены на склоне «Салма» в Полярных Зорях с 30 по 31 марта в рамках всероссийских стартов 88-го Праздника Севера.

В эти выходные прошли также и другие мероприятия Полярной Олимпиады. В Мончегорске на озере Имандра парусники борются за медали в виндсёрфинге, а уже завтра на Абрам-Мысе альпинисты будут преодолевать себя и высоту в дисциплине ледолазание. Расписание размещено на сайте Министерства спорта.

Фото: https://gov-murman.ru