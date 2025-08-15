«Горняк будущего»: современный профориентационный класс в школе №1 им. М.А. Погодина Александровска готов к началу нового учебного года

В Александровске в школе №1 им. М.А. Погодина одними из первых завершили преобразование пространства «Горняк будущего» в рамках регионального проекта «Арктическая школа».

Обновленный кабинет откроется для школьников уже к началу учебного года. Он полностью укомплектован новой мебелью и специализированным оборудованием. Здесь появилась интерактивная доска, компьютерная техника и цифровая лаборатория для проведения практических занятий.

Новое пространство станет центром углубленного изучения математики и инженерных дисциплин. Здесь будут реализовываться дополнительные образовательные программы естественно-научной направленности, проводиться проектная и исследовательская работа, а также профориентационные мероприятия совместно с компанией «ФосАгро».

«По инициативе главы региона Андрея Чибиса ещё 9 подобных пространств откроются также в начале учебного года в Мурманске, Апатитах, Кировске, Кандалакшском и Кольском районах. Уверена, современные и комфортные кабинеты дадут школьникам новые возможности для обучения и творческого развития», — отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, в рамках стратегического плана «На Севере —жить!» и программы «Арктическая школа» в Кольском Заполярье уже обновлено 342 пространства, которыми пользуются более 100 тысяч детей. Проект охватил все школы региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551823/#&gid=1&pid=2