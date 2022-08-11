Город должен быть чистым и комфортным - в Мурманске продолжают вывозить автохлам

Специалистами управления Ленинского административного округа областного центра вчера был вывезен брошенный автомобиль в районе дома №3 корпус 4 по улице Свердлова.

— Эвакуировали разукомплектованный автотранспорт, который длительное время был припаркован на стоянке. В отношении собственника автомобиля будет составлен протокол о привлечении к административной ответственности — он заплатит штраф, — рассказал заместитель начальника управления Ленинского административного округа города Мурманска Руслан Кучерявый. — Брошенные автомобили представляют собой источник опасности для детей, а также сильно затрудняют уборку уличной дорожной сети. Надеюсь, мурманчане отнесутся к этому вопросу со всей ответственностью. Наш город должен быть чистым и комфортным.

Сложность в освобождении территории от автохлама заключается в том, что автомобили являются частной собственностью и перемещать их без согласия собственника незаконно.

С момента начала действия программы «Мурманск — город чистоты» с улиц и дворов города вывезено около 6500 брошенных транспортных средств. Только в этом году специалистами управления Ленинского округа было эвакуировано 99 брошенных автомобилей. Теперь эта цифра выросла до 100.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23145&page=1