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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.23 17:45

Город-герой Мурманск принимает участие в акции «Путь Победы»

17 июня во время торжественного митинга мурманские активисты движения «Волонтёры Победы» Валерия Федотова и Виктория Олейник положили начало Всероссийской акции «Путь Победы», взяв частицы Вечного огня у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, заместитель председателя комитета молодёжной политики Мурманской области Елена Бекряшева, заместитель главы администрации города Мурманска Андрей Костин, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Мурманской области Сергей Михеев.

Вместе с добровольцами из городов-героев Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Керчи и Севастополя жительницы Кольского полуострова доставят частицы Вечного огня в город-герой Волгоград, где в ночь с 21 на 22 июня «Волонтёры Победы» вместе с неравнодушными гражданами зажгут самую масштабную огненную картину войны, посвящённую 80-летию Победы в Сталинградской битве, в память о тех, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма, пролил свою кровь на полях сражений.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, проект реализуется Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» при поддержке Фонда президентских грантов, ОАО «Российские железные дороги» и АО ТК» «Гранд Сервис Экспресс».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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