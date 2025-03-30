Город-герой Мурманск присоединился к патриотической акции «Наша Великая Победа»

В рамках акции – международного антифашистского марша-эстафеты, стартовавшего 17 марта из Севастополя, на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске прошёл митинг.

В мероприятии, приуроченном к предстоящему празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, заместитель председателя Думы Геннадий Степахно, депутат областной Думы Роман Пономарев, представители политических партий, ветеранских и молодёжных организаций, ветераны специальной военной операции и боевых действий, жители областного центра.

- Восемьдесят лет назад Победа нашей страны в Великой Отечественной войне вернула миллионам людей право на мирную жизнь. Наш народ показал огромную силу духа и любовь к Родине, величайшее мужество и стойкость в тяжелейших испытаниях военных лет. Мы гордимся вкладом Заполярья в Великую Победу, восхищаемся отвагой бойцов, защитивших Север от фашистской угрозы, – отметил Сергей Дубовой.

В память о защитниках Отечества участники митинга возложили цветы к Вечному огню, а также развернули копию Знамени Победы.

В патриотической акции, которая завершится 8 мая в Москве, планируют принять участие 100 городов-героев и городов воинской славы, все столицы субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32199/