Учёные удивляют: в техасской компании создали мышей с шерстью мамонта, а на Кипре кур «пенсионного возраста» отправляют работать на оливковые фермыВ Мурманске стартует ежегодная акция «Подарок ветерану»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.03.25 20:15

Город-герой Мурманск присоединился к патриотической акции «Наша Великая Победа»

В рамках акции – международного антифашистского марша-эстафеты, стартовавшего 17 марта из Севастополя, на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске прошёл митинг.

В мероприятии, приуроченном к предстоящему празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, заместитель председателя Думы Геннадий Степахно, депутат областной Думы Роман Пономарев, представители политических партий, ветеранских и молодёжных организаций, ветераны специальной военной операции и боевых действий, жители областного центра.

- Восемьдесят лет назад Победа нашей страны в Великой Отечественной войне вернула миллионам людей право на мирную жизнь. Наш народ показал огромную силу духа и любовь к Родине, величайшее мужество и стойкость в тяжелейших испытаниях военных лет. Мы гордимся вкладом Заполярья в Великую Победу, восхищаемся отвагой бойцов, защитивших Север от фашистской угрозы, – отметил Сергей Дубовой.

В память о защитниках Отечества участники митинга возложили цветы к Вечному огню, а также развернули копию Знамени Победы.

В патриотической акции, которая завершится 8 мая в Москве, планируют принять участие 100 городов-героев и городов воинской славы, все столицы субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32199/

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)Слежка за сотрудниками: когда работодатель имеет право читать переписку работников и следить за ними. Мнение юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире07:05«Хорошие новости». Информационная программа (12+)07:30«Итоги». Информационная программа (12+)08:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: сколько денег нужно российской семье для «сведения концов с концами»-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 89 копеек, доллар потерял 15 копеек-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28-31 марта-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика