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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.25 08:45

«Город и годы»: состоится показ фильма, посвящённый дню рождения Мурманской области

25 мая в 16.00 в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится показ фильма «Город и годы», посвящённый дню рождения Мурманской области.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, история Мурманска невелика. Но город был основан в лихолетье перемен, и чего не коснись, ты словно попадаешь в петлю времени. Город нарекли одним именем, а называется он другим. Храм мечтали построить один, а заложили – другой. Деньги из Петрограда не присылали – стали печатать их в Лондоне. «Старый» Мурманск – пятнадцати лет отроду, петляющий вдоль речек и болот выровнять не было никакой возможности! Решили бросить и построить Новый. А вскоре и морской порт, спасая от бомбардировок, хотели передвинуть… Во всем этом множестве больших и малых проектов Мурманск рос, менялся, светлел, отвоевывал своё место на скалах, занимал место в истории и воспитывал совершенно особенное сообщество «мурманских людей».

«Город и годы» – история города, история жизни, история всех нас. Фильм студии документальных фильмов «Рек.А».

Показ пройдёт на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в отделе «КВЦ Русского музея» (здание филармонии, 2-й этаж).

Вход свободный. (6+)

 

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457270463%2Fwall-11742142_24610

 

Комментарии

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