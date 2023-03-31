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Мурманская область. Арктика (16+)31.03.23 15:00

«Город меняется к лучшему, это отмечаем и мы, и жители»: губернатор Андрей Чибис без предупреждения провел осмотр объектов в Кандалакше

В ходе рабочего визита в Кандалакшу губернатор Мурманской области без предупреждения посетил ряд муниципальных объектов.

Первой точкой, которую осмотрел глава региона, стала морская набережная вдоль улицы Рыбацкой, благоустроенная в рамках проекта «Город у Белого моря» – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях 2020 года. Проект был реализован региональным Минградом и администрацией муниципалитета, здесь созданы дорожки для прогулок, видовые площадки, игровые и спортивные зоны, в том числе скейт-площадка.

«Благоустройство поэтапно продолжается. В настоящее время на объекте проводится ряд дополнительных работ – монтаж ограждения от железнодорожного полотна и установка амфитеатра», – отметил глава региона.

Губернатор также осмотрел фасад здания детской поликлиники, где завершён капитальный ремонт. Его провели в рамках региональной программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» и плана «На Севере – жить». В здании выполнены комплексные отделочные работы, созданы удобные зоны ожидания для посетителей, заменена медицинская мебель. Юные кандалакшане будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Также глава региона посетил взрослую поликлинику, где пообщался с пациентами.

Кроме того, Андрей Чибис осмотрел ход ремонта помещения будущего молодёжного центра, который выполняется при поддержке Росмолодёжи. Его откроют на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия социальному развитию молодёжи «Гармония». Здесь установят новую современную мебель и оборудование, будут созданы пространства для дискуссий, тренингов и встреч, студия звукозаписи, фудкорт, досуговые, творческие и образовательные зоны. Кроме того, начнёт работу кабинет психологической поддержки. Помимо этого, в рамках деятельности центра будет функционировать клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья. Открытие центра планируется в сентябре.

Капитальный ремонт в школе №19 Кандалакши стартовал 1 марта. Он выполняется по федеральной программе модернизации школьных систем образования и в рамках плана «На Севере – жить». Финансирование – за счёт средств региона и федеральных. В сентябре школа откроет двери для учеников.

«Очень крутой проект, который сделан с учётом дизайн-кода Кандалакши. Будут использованы, в том числе, природные материалы. Активно идут работы, школа должна понравиться ребятам», – отметил губернатор по итогам визита в школу.

В завершение визита губернатор посетил Кандалакшский индустриальный колледж, где в рамках реализации нацпроекта «Образование» обновлено оборудование для производственных мастерских по компетенциям «Управление локомотивом» и «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», в том числе приобретен современный тренажер с кабиной и боковыми панелями для будущих машинистов. В настоящее время на базе колледжа также проходит ряд соревнований регионального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы – 2023».

«Кандалакша действительно меняется в лучшую сторону. Я увидел, что здесь налаживается система уборки снега, в том числе за счёт закупки новой техники, город продолжает преображаться. В ближайшее время будет открыт молодёжный центр в бывшем здании детского сада, в том числе при поддержке федерального правительства. И главное, мы видим, что люди также отмечают эти положительные изменения», – подчеркнул Андрей Чибис.

Традиционно глава региона также провёл встречу с жителями муниципалитета, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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