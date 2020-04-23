Город Мурманск принял участие в онлайн-конференции Форума мэров Арктики

22 апреля состоялась онлайн-конференция членов Форума мэров Арктики, участие в которой приняли мэры из Лулео (Швеция), Рованиеми (Финляндия), Торсхавн (Королевство Дания), Акюрейри (Исландия), Анкоридж (США), Тромсё (Королевство Норвегия) и др. Всего 13 арктических городов приняли участие во встрече, посвященной развитию в мире новой коронавирусной инфекции, а также способам и методам борьбы с ней в рамках условий северных территорий.

В онлайн-режиме представители арктических муниципалитетов делились информацией о том, как они справляются со сложившейся ситуацией и о внедренных методах поддержки и контроля. С докладом о ситуации в городе Мурманске, связанной с пандемией, выступил глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

– Как сказал Президент Российской Федерации Владимир Путин, стране в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с инфекцией, но пик заболеваемости еще впереди. Власти России на всех уровнях – от федерального центра до регионов и местных администраций – постоянно мониторят ситуацию и корректируют принимаемые меры, – отметил Евгений Никора.

Глава администрации рассказал участникам Форума об основных мероприятиях, реализуемых муниципальными и региональными властями для предотвращения развития пандемии и поддержания экономики.

Онлайн-конференция прошла продуктивно для всех участников мероприятия, в ходе которой произошло не только доброжелательное общение между коллегами, но и обмен опытом. Так, во время конференции выяснилось, что очень многие меры поддержки в антикризисных планах арктических городов похожи, но были и некоторые особенности. К примеру, муниципалитеты взяли себе на вооружение новую реализуемую в Мурманске и Мурманской области меру поддержки людей, потерявших в связи с пандемией работу. У таких северян появилась возможность выбора: получить статус безработного и денежную выплату, либо пойти на общественные работы и получать уже другие деньги, гораздо большие.

Таким образом, полученный международный опыт по способам и методам борьбы с коронавирусной инфекцией позволит арктическим городам эффективнее справиться с современными вызовами, спровоцированными пандемией.