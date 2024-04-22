«Город получился!»: открылась выставка, посвящённая 100-летию главного архитектора города Североморска Анатолия Шашкова

В субботу в отделе ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса открылась выставка «Город получился!», посвящённая Дню города и 100-летию главного архитектора города, почетного гражданина Североморска Анатолия Алексеевича Шашкова.

«Мы (архитекторы «Военморпроекта». – Ред.) стремились, чтобы Североморск, столица СФ, получил свой яркий, неповторимый облик, стал добрым, тёплым, счастливым домом для военных моряков, а влияние природной среды было сведено к минимуму», - писал Анатолий Шашков, создатель генерального плана флотской столицы.

И им удалось! В экспозицию вошли планы застройки и эскизы зданий и улиц, уникальные фотографии и акварели архитектора. Такую выставку хочется рассматривать и изучать, удивляться и восхищаться талантом и масштабностью мышления этого удивительного человека.

Ценными воспоминаниями об Анатолии Алексеевиче поделились заслуженный художник РФ, почётный гражданин Североморска Анатолий Сергиенко и военный строитель Борис Кочеулов.

Выставка продлится до 26 мая по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 5 (1-й этаж).

Фото: https://citysever.ru/novostiq/15695-vystavka-k-stoletiyu-100-letiyu-anatoliya-shashkova-1/#news-gal-2