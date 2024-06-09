Город Полярные Зори избран площадкой для проведения Фестиваля авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни»

А это значит, что к нам приедет группа «Сурганова и Оркестр». Наталья Кучер, Алексей Хомчик и десятки талантливых школьников и представителей молодёжи со всей России и стран зарубежья.

У жителей и гостей нашего города есть уникальная возможность насладиться праздничной атмосферой фестиваля, познакомиться с его участниками и поддержать их выступления.

Фестиваль авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни», пройдёт с 10 по 12 июня на нескольких площадках нашего муниципального образования.

10 июня с 12.00 на горнолыжном комплексе «Салма» начнётся прослушивание всех конкурсантов, 11 июня в 12.00 на бардовской площадке в «Нашем парке» будет проходить концертная программа и награждение финалистов фестиваля. По мимо этого, на Центральной площади города в 19.00 пройдёт концерт лауреатов и членов жюри с участием Светланы Сургановой, Валерия Тхай, Натальи Кучер и Алексея Хомчик. А уже 12 июня в 18.00 в большом зале городского Дворца культуры праздничный концерт от группы «Сурганова и оркестр».

В фестивале примут участие дети и представители молодёжи в возрасте от 10 до 35 лет из городов присутствия ГК «Росатом», в том числе из города Полярные Зори. А также из Луганска, Донецка, Энергодара и зарубежных стран — Армении и Шри-Ланки. Все участники проявили талант в музыке, поэзии и авторской песне. Они представят произведения патриотической тематики, и о разумном, добром, вечном, общечеловеческих ценностях или культуре своего народа.

Как пишет администрация муниципалитета, членами жюри фестиваля станут известные деятели культуры и просвещения: Светлана Сурганова и Валерий Тхай, Наталья Кучер и Алексей Хомчик. На финале пройдут конкурсные прослушивания финалистов, а также мастер-классы и концерты, которые проведут признанные мастера – поэты, музыканты и исполнители авторской песни. Лауреаты фестиваля получат возможность поехать в лагерь «Артек» и «Орлёнок» на творческие смены. (6+)

Мероприятие проводится при поддержке Госкорпорации «Росатом».

Фото: https://pz-city.ru/index.php/novosti/7641-gorod-polyarnye-zori-izbran-ploshchadkoj-dlya-provedeniya-festivalya-avtorskoj-muzyki-i-poezii-u-235-novye-pesni