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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.24 10:00

Город Полярные Зори внесён в перечень опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ

Правительство РФ расширило перечень опорных населённых пунктов Арктической зоны. В список добавлено два муниципальных образования - это город Полярные Зори в Мурманской области и Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа.

В рамках рабочей встречи с Президентом Владимиром Путиным губернатор Мурманской области представил мастер-планы Мурманской, Мончегорской и Кировско-Апатитской агломераций. В последнюю из них губернатор предложил добавить город Полярные Зори. Мастер-план для него разрабатывается региональным правительством совместно с госкорпорацией «Росатом».

Президент одобрил мастер-планы по развитию опорных населённых пунктов Мурманской области и поддержал внесение в перечень города Полярные Зори. Соответствующее распоряжение подписано 13 августа 2024 года.

Мастер-план Полярных Зорь предполагает строительство на территории новой атомной станции, благодаря запуску которой энергией будут обеспечены многие экономические и инфраструктурные проекты, и нового жилья.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ввести понятие «опорные арктические города» предложил губернатор Андрей Чибис в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики. По поручению президента по итогам визита в регион в июле 2023 года Правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых необходимо разработать мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года. Эта работа была проведена в кратчайшие сроки – в течение года. В разработке мастер-планов приняли участие порядка 11 тысяч жителей и экспертов.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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SeVFloT83
11.08.24 10:31
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Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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