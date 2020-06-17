Город решает жилищный вопрос

Городские власти ведут непрерывную работу по обеспечению мурманчан благоустроенным жильём. Решение этой проблемы осуществляется по нескольким направлениям. Одно из них – перевод нежилых муниципальных помещений в жилые.

В одном из таких объектов – на улице Аскольдовцев, 35 – выполняется капитальный ремонт с перепланировкой.

Сегодня в рамках традиционного объезда глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев побывал на строительной площадке и проверил, как продвигаются работы.

Сотрудники подрядной организации уже выполнили все виды демонтажных работ и перешли к возведению внутренних перегородок. Параллельно ведется прокладка инженерных сетей и монтаж кровли с устройством водостока.

После реконструкции в этом двухэтажном здании появится 10 квартир. Семь из них однокомнатные, две квартиры – студии, одна двухкомнатная. Одна из квартир будет выполнена с индивидуальным подходом для маломобильных групп населения, вход будет отдельным, крыльцо оборудуют специальным подъёмником.

– За время реализации программ по переводу нежилых муниципальных помещений в жилые и ремонту пустующих муниципальных жилых помещений в Мурманске удалось отремонтировать 586 квартир, – рассказал Андрей Сысоев. – Как правило, после ремонта в них переселяют горожан из ветхого аварийного жилья, а также домов, не пригодных для проживания в результате чрезвычайных ситуаций.

После возведения внутренних конструкций строители перейдут к устройству полов, ремонту лестничных клеток, установке оконных и дверных блоков. По окончанию косметического ремонта во всех квартирах будут размещены электроплиты и оборудование для ванных комнат.