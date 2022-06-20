Город-спутник Кольской АЭС посетят Сергей Бобунец и его команда – группа «Смысловые Галлюцинации»

В честь Дня пуска первого энергоблока Кольской АЭС и дня города Полярные Зори 25 июня состоится праздничный концерт на центральной площади им. Андрушечко. Особенным этот день сделает концерт легендарного лидера группы «Смысловые Галлюцинации» Сергея Бобунца, который состоится в 18.00.

Программа праздничного дня:

10.00 - легкоатлетический пробег Африканда – Полярные Зори;

13.00 - торжественное открытие праздничных мероприятий;

13.30 - концертная программа «Полярные Зори – капелька России» – выступление творческих коллективов городов Полярные Зори и Мурманской области;

13.45 - возложение цветов в памятные доски;

14.00 - чемпионат ползунков;

14.30 - конкурс велосипедов «Весёлый звонок»;

16.00 - молодёжный фестиваль «Движение вверх» – выступление полярнозоринской певицы Анастасии Павловой, «Вокального проекта» и солистов молодёжного объединения «Рок клуб», Алёны Адамсон и Алексея Рачинского из города Мурманск;

18.00 - Рок-концерт – выступление Сергея Бобунца, лидера группы «Смысловые Галлюцинации».

В течении праздничного субботнего дня гостей и жителей Полярных Зорь ждут игровые интерактивные площадки, детская развлекательная программа «Вверх тормашками», арт-галерея «Краски города», различные мастер-классы, танцевальный ринг «Энергия танца», караоке батл, батуты, карусели и многое другое, сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС.