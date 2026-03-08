8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 ФевраляМужчины чаще всего поздравляют жён, женщины — матерей. Бюджеты на подарки к 8 Марта за год выросли
Мурманская область. Арктика (16+)08.03.26 14:00

Город-спутник Кольской АЭС станет центром атомной олимпиады

Кольская АЭС, совместно с Госкорпорацией «Росатом», активно поддерживает спортивные инициативы, способствуя популяризации здорового образа жизни и укреплению командного духа среди сотрудников.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, с 11 по 13 марта в городе-спутнике Полярные Зори пройдёт XIII Зимняя спартакиада работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада — 2026». 16 команд и более 240 спортсменов из различных дивизионов Госкорпорации «Росатом» померятся силами в четырёх дисциплинах: полиатлон, лыжные гонки, сноуборд и горные лыжи.

Торжественная церемония открытия состоится 11 марта в 19.30 на горнолыжном комплексе «Салма». В программе: парад спортсменов, выступление приглашённых музыкальных коллективов и диджея, фейерверк и многое другое.

13 марта в 13.30 пройдёт мастер-класс по лыжным гонкам, который проведёт Алексей Евгеньевич Петухов — российский лыжник, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпион мира 2013 года и серебряный призёр чемпионата мира 2015 года. После мероприятия участников ждёт автограф-сессия.

Подробную информацию и расписание соревнований можно узнать на официальной странице Кольской АЭС в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/kolaplant.

«Атомиада» – это масштабное спортивное событие, объединяющее работников атомной отрасли. Ежегодно в рамках спартакиады, организованной для всех предприятий Государственной корпорации «Росатом», тысячи сотрудников демонстрируют свои спортивные достижения. В соревнованиях принимают участие более 30000 человек, соревнуясь в разнообразных летних дисциплинах, таких как баскетбол 3х3, бадминтон, гиревой спорт, легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, плавание и пляжный волейбол. Зимний сезон также насыщен событиями, включая лыжные гонки, полиатлон, волейбол, шахматы, хоккей с шайбой, дартс, горнолыжный спорт и сноуборд. Главная особенность «Атомиады» – это возможность для каждого сотрудника атомной отрасли проявить себя, достойно представляя свое предприятие на фоне других организаций Госкорпорации «Росатом».

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

Комментарии

-

-

Последние комментарии

Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
