Город-спутник Кольской АЭС станет центром атомной олимпиады

Кольская АЭС, совместно с Госкорпорацией «Росатом», активно поддерживает спортивные инициативы, способствуя популяризации здорового образа жизни и укреплению командного духа среди сотрудников.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, с 11 по 13 марта в городе-спутнике Полярные Зори пройдёт XIII Зимняя спартакиада работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада — 2026». 16 команд и более 240 спортсменов из различных дивизионов Госкорпорации «Росатом» померятся силами в четырёх дисциплинах: полиатлон, лыжные гонки, сноуборд и горные лыжи.

Торжественная церемония открытия состоится 11 марта в 19.30 на горнолыжном комплексе «Салма». В программе: парад спортсменов, выступление приглашённых музыкальных коллективов и диджея, фейерверк и многое другое.

13 марта в 13.30 пройдёт мастер-класс по лыжным гонкам, который проведёт Алексей Евгеньевич Петухов — российский лыжник, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпион мира 2013 года и серебряный призёр чемпионата мира 2015 года. После мероприятия участников ждёт автограф-сессия.

Подробную информацию и расписание соревнований можно узнать на официальной странице Кольской АЭС в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/kolaplant.

«Атомиада» – это масштабное спортивное событие, объединяющее работников атомной отрасли. Ежегодно в рамках спартакиады, организованной для всех предприятий Государственной корпорации «Росатом», тысячи сотрудников демонстрируют свои спортивные достижения. В соревнованиях принимают участие более 30000 человек, соревнуясь в разнообразных летних дисциплинах, таких как баскетбол 3х3, бадминтон, гиревой спорт, легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, плавание и пляжный волейбол. Зимний сезон также насыщен событиями, включая лыжные гонки, полиатлон, волейбол, шахматы, хоккей с шайбой, дартс, горнолыжный спорт и сноуборд. Главная особенность «Атомиады» – это возможность для каждого сотрудника атомной отрасли проявить себя, достойно представляя свое предприятие на фоне других организаций Госкорпорации «Росатом».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.