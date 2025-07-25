Город трудовой доблести Мончегорск продолжает преображаться

24 июля глава города металлургов Андрей Рудаков и председатель Совета депутатов Ольга Островецкая провели традиционный объезд объектов, где ведутся работы в рамках дорожной кампании 2025 года.

Так, продолжается ремонт участка дороги на Риж-Губу. Эти работы проводятся в рамках стратегического плана «На Севере – жить!», инициированного губернатором региона Андреем Чибисом. Этой ночью подрядная организация уложила первый слой асфальта, а на одной из полос был уложен и второй слой. Напомним, общий объём ремонта здесь составит 3850 кв. метров.

В рамках программы реновации ЗАТО, также инициированной губернатором Мурманской области и поддержанной Президентом РФ, в населённом пункте лётной доблести – посёлке 27 км проводятся работы на 4 дворовых территориях: ул. Сафонова, 1а, ул. Октябрьская, 12, 13а и 20. Подрядная организация завершает подготовительные работы, после чего приступит к асфальтированию.

Как отмечает администрация Мончегорска, благодаря поддержке правительства региона муниципалитеты Мурманской области преображаются и становятся комфортнее. Регион меняется к лучшему.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/529128/#&gid=1&pid=6