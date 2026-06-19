Города возможностей: где есть потенциал роста цен на жильё?
Аналитики «Циана», ведущей в России цифровой платформы операций с недвижимостью, и hh.ru сравнили динамику доходов населения и цен на вторичном рынке крупных российских городов и выяснили, где есть потенциал роста цен на жильё.
За последний год цена квадратного метра на вторичном рынке крупных российских городов, по данным «Циана», увеличилась в среднем на 9%. Средний размер заработной платы по данным hh.ru за тот же период вырос на 16%. Т.е. квартиры подорожали не так сильно, как выросли доходы.
Все города были разделены на 4 группы в зависимости от динамики заработной платы и цен на вторичном рынке.
В первой группе оказались локации, где и зарплаты, и цены за последний год увеличились сильнее, чем в среднем по всем городам. В основном это локации с сравнительно низким уровнем заработной платы и цен на жильё (например, Оренбург, Тамбов, Великий Новгород, Брянск, Волгоград, Смоленск), поэтому даже небольшие изменения в размере оплаты труда или стоимости жилья приводят к заметному процентному росту.
Во вторую группу попали города, где зарплаты за год выросли сильно, а цены на вторичном рынке либо подросли минимально, либо вовсе снизились. Например, Владикавказ, Майкоп, Астрахань, Абакан и Псков заняли 1-6 места по росту средней зарплаты среди всех анализируемых городов (+27-37%), но оказались в аутсайдерах по увеличению цен на рынке жилья (от -2% до +5% за год). В городах из этой группы сохраняется потенциал роста цен на жильё. Увеличение доходов населения ведёт к росту покупательной активности, в т.ч. и на рынке жилья, что в свою очередь в перспективе толкает цены вверх. Поэтому в ближайшее время здесь вероятен рост на вторичном рынке, особенно с учётом сравнительно низких актуальных цен в большинстве из этих городов (эффект «низкой базы» – увеличивать более низкие показатели проще) и небольшого выбора на рынке новостроек (отсутствует конкуренция между сегментами).
В третьей группе – самой многочисленной – оказались города, где зарплаты увеличились не так сильно, как в среднем по локациям, при этом цены на жильё заметно выросли. Это самая неоднородная группа, т.к. в неё попали 2 противоположных типа городов:
- крупнейшие центры с развитыми рынками жилья и высокими доходами населения (за счёт «высокой базы» процентный рост не так заметен) – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Нижний Новгород – где потенциал увеличения цен сохраняется всегда благодаря высокому спросу как со стороны местных жителей, так и со стороны приезжих из других регионов страны,
- города с низкими доходами – Кострома, Киров, Саранск, Йошкар-Ола, Вологда, Барнаул, Курган, Ульяновск, Ярославль и др. – где вторичка заметно подорожала не из-за высокого спроса, а из-за изначально низкой базы.
В четвёртую группу попали города, где и цены на жильё, и заработная плата за последний год изменились минимально. Здесь и те локации, где рост ограничен изначально высоким уровнем цен и доходов – Салехард, Южно-Сахалинск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Тюмень, и те, где стагнация рынка обусловлена низкими доходами населения (которые, к тому же, увеличиваются медленно) – Элиста, Черкесск, Грозный, Томск, Омск.
«Потенциал роста цен на рынке жилья сохраняется в двух группах городов: в первой - в крупнейших межрегиональных центрах с высокой численностью населения и развитыми рынками – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске, Нижний Новгороде, а также во второй - в локациях, где за последний год заметно увеличились доходы населения, но рынок пока что не успел отреагировать на этот рост – в Астрахани, Пскове, Абакане, Владикавказе, Майкопе, Иркутске, Уфе», – комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана».
Приложение
|
|
Средний размер з/п в апр.26,тыс. руб.
|
Динамика за год
|
Средняя цена кв.м., тыс. руб.
|
Динамика за год
|
|
|
Средний размер з/п в апр.26,тыс. руб.
|
Динамика за год
|
Средняя цена кв.м., тыс. руб.
|
Динамика за год
|
Группа 1
|
Группа 2
|
Белгород
|
72,9
|
16%
|
122,8
|
12%
|
Владикавказ
|
76,0
|
37%
|
105,7
|
1%
|
Благовещенск
|
97,2
|
17%
|
166,8
|
12%
|
Майкоп
|
70,1
|
33%
|
120,7
|
-2%
|
Великий Новгород
|
69,6
|
16%
|
122,9
|
20%
|
Астрахань
|
70,7
|
31%
|
95,3
|
5%
|
Волгоград
|
72,5
|
20%
|
114,8
|
9%
|
Сыктывкар
|
75,6
|
27%
|
111,5
|
8%
|
Воронеж
|
78,0
|
18%
|
123,3
|
10%
|
Абакан
|
85,0
|
27%
|
112,0
|
2%
|
Красноярск
|
88,2
|
16%
|
144,2
|
9%
|
Псков
|
72,4
|
27%
|
98,1
|
5%
|
Курск
|
69,3
|
17%
|
144,7
|
21%
|
Иркутск
|
96,0
|
26%
|
155,8
|
6%
|
Оренбург
|
71,9
|
19%
|
103,2
|
14%
|
Уфа
|
95,5
|
25%
|
141,9
|
7%
|
Петрозаводск
|
75,6
|
26%
|
127,3
|
11%
|
Горно-Алтайск
|
79,4
|
25%
|
207,4
|
6%
|
Смоленск
|
74,7
|
22%
|
105,3
|
19%
|
Якутск
|
101,3
|
24%
|
149,4
|
5%
|
Ставрополь
|
73,5
|
20%
|
118,7
|
11%
|
Мурманск
|
92,8
|
21%
|
109,3
|
1%
|
Тамбов
|
70,5
|
23%
|
115,4
|
12%
|
Иваново
|
71,5
|
20%
|
108,6
|
7%
|
Чебоксары
|
72,2
|
22%
|
137,0
|
19%
|
Махачкала
|
69,5
|
19%
|
122,6
|
-1%
|
Брянск
|
73,7
|
16%
|
101,3
|
17%
|
Петропавловск-Камчатский
|
107,9
|
19%
|
143,7
|
-1%
|
Чита
|
99,1
|
21%
|
152,7
|
15%
|
Калининград
|
74,5
|
19%
|
158,6
|
8%
|
Группа 3
(зарплаты выросли слабее, чем в среднем по городам, цены сильнее)
|
Кемерово
|
71,8
|
18%
|
119,7
|
3%
|
Саратов
|
71,1
|
15%
|
114,5
|
9%
|
Липецк
|
74,6
|
17%
|
102,7
|
7%
|
Йошкар-Ола
|
66,2
|
15%
|
121,8
|
19%
|
Орел
|
67,5
|
17%
|
95,1
|
6%
|
Ярославль
|
69,4
|
14%
|
114,5
|
12%
|
|
Пенза
|
71,6
|
16%
|
104,7
|
8%
|
Ульяновск
|
68,8
|
14%
|
100,5
|
9%
|
Магадан
|
146,3
|
16%
|
155,2
|
6%
|
Калуга
|
79,4
|
14%
|
110,9
|
9%
|
Группа 4
(зарплаты и цены выросли слабее, чем в среднем по городам)
|
Курган
|
68,8
|
14%
|
96,6
|
11%
|
Архангельск
|
75,9
|
13%
|
121,2
|
6%
|
Тверь
|
77,0
|
14%
|
113,0
|
14%
|
Кызыл
|
81,3
|
13%
|
143,7
|
1%
|
Хабаровск
|
91,1
|
14%
|
153,1
|
10%
|
Ростов-на- Дону
|
80,7
|
13%
|
145,0
|
1%
|
Вологда
|
66,8
|
13%
|
109,7
|
13%
|
Краснодар
|
83,0
|
13%
|
148,2
|
5%
|
Рязань
|
75,2
|
13%
|
117,4
|
16%
|
Тюмень
|
80,3
|
12%
|
134,5
|
6%
|
Тула
|
80,3
|
13%
|
132,3
|
12%
|
Томск
|
66,7
|
11%
|
129,5
|
6%
|
Владимир
|
75,9
|
13%
|
126,0
|
12%
|
Челябинск
|
74,6
|
9%
|
120,2
|
8%
|
Кострома
|
63,6
|
13%
|
109,3
|
12%
|
Омск
|
73,3
|
8%
|
123,8
|
7%
|
Москва
|
114,8
|
13%
|
409,3
|
14%
|
Элиста
|
57,4
|
6%
|
101,4
|
7%
|
Самара
|
76,1
|
12%
|
143,1
|
11%
|
Грозный
|
74,5
|
3%
|
87,2
|
-3%
|
Нижний Новгород
|
78,8
|
12%
|
182,5
|
12%
|
Салехард
|
101,9
|
2%
|
187,8
|
-1%
|
Казань
|
83,2
|
12%
|
220,3
|
10%
|
Южно- Сахалинск
|
92,3
|
2%
|
185,9
|
5%
|
Пермь
|
73,8
|
12%
|
133,9
|
16%
|
Черкесск
|
58,0
|
-3%
|
99,9
|
0%
|
Владивосток
|
98,7
|
12%
|
205,5
|
12%
|
|
Ижевск
|
73,5
|
12%
|
120,7
|
15%
|
Саранск
|
64,8
|
11%
|
112,6
|
9%
|
Барнаул
|
67,3
|
11%
|
139,2
|
10%
|
Новосибирск
|
83,3
|
11%
|
149,4
|
9%
|
Санкт- Петербург
|
94,2
|
11%
|
273,8
|
17%
|
Киров
|
64,7
|
9%
|
125,8
|
18%
|
Ханты- Мансийск
|
107,2
|
9%
|
137,5
|
9%
|
Екатеринбург
|
82,7
|
8%
|
160,2
|
10%
|
Биробиджан
|
84,3
|
6%
|
101,4
|
11%
|
Улан-Удэ
|
77,6
|
4%
|
153,1
|
9%
Методика
В выборке 77 административных центров регионов РФ с достаточной выборкой вакансий на HeadHunter и объявлений на вторичном рынке на «Циане».
Учитывались средние цены предложения на вторичном рынке в апреле 2025 г. и в апреле 2026 г. (без премиального сегмента).