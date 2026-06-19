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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.26 12:00

Города возможностей: где есть потенциал роста цен на жильё?

Аналитики «Циана», ведущей в России цифровой платформы операций с недвижимостью, и hh.ru сравнили динамику доходов населения и цен на вторичном рынке крупных российских городов и выяснили, где есть потенциал роста цен на жильё.

За последний год цена квадратного метра на вторичном рынке крупных российских городов, по данным «Циана», увеличилась в среднем на 9%. Средний размер заработной платы по данным hh.ru за тот же период вырос на 16%. Т.е. квартиры подорожали не так сильно, как выросли доходы.

Все города были разделены на 4 группы в зависимости от динамики заработной платы и цен на вторичном рынке.

В первой группе оказались локации, где и зарплаты, и цены за последний год увеличились сильнее, чем в среднем по всем городам. В основном это локации с сравнительно низким уровнем заработной платы и цен на жильё (например, Оренбург, Тамбов, Великий Новгород, Брянск, Волгоград, Смоленск), поэтому даже небольшие изменения в размере оплаты труда или стоимости жилья приводят к заметному процентному росту.

Во вторую группу попали города, где зарплаты за год выросли сильно, а цены на вторичном рынке либо подросли минимально, либо вовсе снизились. Например, Владикавказ, Майкоп, Астрахань, Абакан и Псков заняли 1-6 места по росту средней зарплаты среди всех анализируемых городов (+27-37%), но оказались в аутсайдерах по увеличению цен на рынке жилья (от -2% до +5% за год). В городах из этой группы сохраняется потенциал роста цен на жильё. Увеличение доходов населения ведёт к росту покупательной активности, в т.ч. и на рынке жилья, что в свою очередь в перспективе толкает цены вверх. Поэтому в ближайшее время здесь вероятен рост на вторичном рынке, особенно с учётом сравнительно низких актуальных цен в большинстве из этих городов (эффект «низкой базы» – увеличивать более низкие показатели проще) и небольшого выбора на рынке новостроек (отсутствует конкуренция между сегментами).

В третьей группе – самой многочисленной – оказались города, где зарплаты увеличились не так сильно, как в среднем по локациям, при этом цены на жильё заметно выросли. Это самая неоднородная группа, т.к. в неё попали 2 противоположных типа городов:

  • крупнейшие центры с развитыми рынками жилья и высокими доходами населения (за счёт «высокой базы» процентный рост не так заметен) – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Нижний Новгород – где потенциал увеличения цен сохраняется всегда благодаря высокому спросу как со стороны местных жителей, так и со стороны приезжих из других регионов страны,
  • города с низкими доходами – Кострома, Киров, Саранск, Йошкар-Ола, Вологда, Барнаул, Курган, Ульяновск, Ярославль и др. – где вторичка заметно подорожала не из-за высокого спроса, а из-за изначально низкой базы.

В четвёртую группу попали города, где и цены на жильё, и заработная плата за последний год изменились минимально. Здесь и те локации, где рост ограничен изначально высоким уровнем цен и доходов – Салехард, Южно-Сахалинск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Тюмень, и те, где стагнация рынка обусловлена низкими доходами населения (которые, к тому же, увеличиваются медленно) – Элиста, Черкесск, Грозный, Томск, Омск.

«Потенциал роста цен на рынке жилья сохраняется в двух группах городов: в первой - в крупнейших межрегиональных центрах с высокой численностью населения и развитыми рынками – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске, Нижний Новгороде, а также во второй - в локациях, где за последний год заметно увеличились доходы населения, но рынок пока что не успел отреагировать на этот рост – в Астрахани, Пскове, Абакане, Владикавказе, Майкопе, Иркутске, Уфе», – комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана».

Приложение

 

Средний размер з/п в апр.26,тыс. руб.

Динамика за год

Средняя цена кв.м., тыс. руб.

Динамика за год

 

 

Средний размер з/п в апр.26,тыс. руб.

Динамика за год

Средняя цена кв.м., тыс. руб.

Динамика за год

Группа 1
(зарплаты и цены выросли сильнее, чем в среднем по городам)

Группа 2
(зарплаты выросли сильнее, чем в среднем по городам, цены слабее)

Белгород

72,9

16%

122,8

12%

Владикавказ

76,0

37%

105,7

1%

Благовещенск

97,2

17%

166,8

12%

Майкоп

70,1

33%

120,7

-2%

Великий Новгород

69,6

16%

122,9

20%

Астрахань

70,7

31%

95,3

5%

Волгоград

72,5

20%

114,8

9%

Сыктывкар

75,6

27%

111,5

8%

Воронеж

78,0

18%

123,3

10%

Абакан

85,0

27%

112,0

2%

Красноярск

88,2

16%

144,2

9%

Псков

72,4

27%

98,1

5%

Курск

69,3

17%

144,7

21%

Иркутск

96,0

26%

155,8

6%

Оренбург

71,9

19%

103,2

14%

Уфа

95,5

25%

141,9

7%

Петрозаводск

75,6

26%

127,3

11%

Горно-Алтайск

79,4

25%

207,4

6%

Смоленск

74,7

22%

105,3

19%

Якутск

101,3

24%

149,4

5%

Ставрополь

73,5

20%

118,7

11%

Мурманск

92,8

21%

109,3

1%

Тамбов

70,5

23%

115,4

12%

Иваново

71,5

20%

108,6

7%

Чебоксары

72,2

22%

137,0

19%

Махачкала

69,5

19%

122,6

-1%

Брянск

73,7

16%

101,3

17%

Петропавловск-Камчатский

107,9

19%

143,7

-1%

Чита

99,1

21%

152,7

15%

Калининград

74,5

19%

158,6

8%

Группа 3

(зарплаты выросли слабее, чем в среднем по городам, цены сильнее)

Кемерово

71,8

18%

119,7

3%

Саратов

71,1

15%

114,5

9%

Липецк

74,6

17%

102,7

7%

Йошкар-Ола

66,2

15%

121,8

19%

Орел

67,5

17%

95,1

6%

Ярославль

69,4

14%

114,5

12%

 

Пенза

71,6

16%

104,7

8%

Ульяновск

68,8

14%

100,5

9%

Магадан

146,3

16%

155,2

6%

Калуга

79,4

14%

110,9

9%

Группа 4

(зарплаты и цены выросли слабее, чем в среднем по городам)

Курган

68,8

14%

96,6

11%

Архангельск

75,9

13%

121,2

6%

Тверь

77,0

14%

113,0

14%

Кызыл

81,3

13%

143,7

1%

Хабаровск

91,1

14%

153,1

10%

Ростов-на- Дону

80,7

13%

145,0

1%

Вологда

66,8

13%

109,7

13%

Краснодар

83,0

13%

148,2

5%

Рязань

75,2

13%

117,4

16%

Тюмень

80,3

12%

134,5

6%

Тула

80,3

13%

132,3

12%

Томск

66,7

11%

129,5

6%

Владимир

75,9

13%

126,0

12%

Челябинск

74,6

9%

120,2

8%

Кострома

63,6

13%

109,3

12%

Омск

73,3

8%

123,8

7%

Москва

114,8

13%

409,3

14%

Элиста

57,4

6%

101,4

7%

Самара

76,1

12%

143,1

11%

Грозный

74,5

3%

87,2

-3%

Нижний Новгород

78,8

12%

182,5

12%

Салехард

101,9

2%

187,8

-1%

Казань

83,2

12%

220,3

10%

Южно- Сахалинск

92,3

2%

185,9

5%

Пермь

73,8

12%

133,9

16%

Черкесск

58,0

-3%

99,9

0%

Владивосток

98,7

12%

205,5

12%

 

Ижевск

73,5

12%

120,7

15%

Саранск

64,8

11%

112,6

9%

Барнаул

67,3

11%

139,2

10%

Новосибирск

83,3

11%

149,4

9%

Санкт- Петербург

94,2

11%

273,8

17%

Киров

64,7

9%

125,8

18%

Ханты- Мансийск

107,2

9%

137,5

9%

Екатеринбург

82,7

8%

160,2

10%

Биробиджан

84,3

6%

101,4

11%

Улан-Удэ

77,6

4%

153,1

9%

 

Методика

В выборке 77 административных центров регионов РФ с достаточной выборкой вакансий на HeadHunter и объявлений на вторичном рынке на «Циане».

Учитывались средние цены предложения на вторичном рынке в апреле 2025 г. и в апреле 2026 г. (без премиального сегмента).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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