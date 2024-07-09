Городская акция и праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности прошли в Мурманске

8 июля в России отмечался один из самых светлых праздников, напоминающий нам о том, что значит взаимоуважение, понимание, любовь и верность семье. В этот день специалисты МАУ МП «Объединение молодёжных центров» провели акцию в Центральном сквере Мурманска.

Цель акции — укрепление духовно-нравственных семейных ценностей. В рамках мероприятия, организаторы задавали случайным прохожим вопросы о традициях, интересных фактах и истории праздника. Например, «Чем обмениваются новобрачные в ЗАГСе?», «В каком месяце в России отмечается День матери?» или «Какие птицы символизируют верность?».

Участники, давшие правильные ответы, получили магниты, значки и букет ромашек, признанных символом праздника.

А в сквере на улице Ленинградской мурманчане собрались на народные гулянья в честь Дня семьи, любви и верности. Здесь работали разнообразные площадки с выставками декоративно-прикладного искусства, играми, этнодефиле и мастер-классом по изготовлению символа праздника — ромашки.

Обширная программа началась с молебена, после которого семьи, объединившись, прошли парадом по всему скверу. Затем начался концерт. Со сцены звучали песни про любовь от творческих коллективов заполярной столицы. Чествовали вчера не только молодожёнов, но и пары, прошедшие рука об руку через долгие годы и отметившие золотой юбилей. Также поздравления и подарки получали будущие мамы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28050&page=1