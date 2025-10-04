В Мурманске открылись праздничные торговые ряды в честь 109-летия городаМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
Мурманская область. Арктика (16+)04.10.25 12:00

Городская баня БПК «Имандра» в Мончегорске возобновляет свою работу

После проведенных администрацией города переговоров с руководством комплекса, со 2 октября городская баня БПК «Имандра» возобновила свою работу в привычном режиме.

Администрация города напоминает, что льготным категориям граждан предоставляются скидки на посещение бани. Это участники и ветераны Великой Отечественной войны, вдовы участников и ветеранов войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, лица, отмеченные медалями «За оборону Ленинграда» и знаками «Жителю блокадного Ленинграда».

Эти категории граждан смогут пользоваться льготой четыре раза в месяц.

Для неработающих пенсионеров (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) льготное посещение предусмотрено 2 раза в месяц.

Для того, чтобы воспользоваться льготой, необходимо оформить карту льготника. Это можно сделать по вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00 в кабинете №109 администрации Мончегорска.

Срок действия льготной карты составляет шесть месяцев, по истечении срока действия Карточка продлевается при обращении в администрацию Мончегорска.

 

 

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/531955/#&gid=1&pid=1

-

