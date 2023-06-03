Городская библиотека им. Л.А. Гладиной в Апатитах распахнула двери после масштабной модернизации

Теперь библиотека соответствует модельному стандарту – это яркое и многофункциональное пространство для чтения, творчества, интересного досуга и реализации разнообразных культурных проектов.

Учреждение является частью развитой городской библиотечной системы, в которую также входят две модельные библиотеки и молодёжное пространство «СОПКИ».

История создания самой библиотеки уходит в 1930-е годы. С 2011 года учреждение носит имя заслуженного работника культуры Ларисы Адамовны Гладиной, которая долгие годы успешно возглавляла библиотеку. В нынешнее здание на улице Ленина – одно из самых необычных и красивых зданий Апатитов, специально построенное под библиотеку-музей – учреждение переехало в начале 1990-х и с тех пор капитально не ремонтировалось.

Библиотека по праву является центром культурной жизни города Апатиты. Много лет в ней проходят ежегодные Рубцовские чтения, музыкальные вечера, встречи с писателями и художниками, реализовываются просветительские и культурные проекты различных форматов. В учреждении также работает выставочное пространство, где можно познакомиться с историко-краеведческой экспозицией и временными выставками работ местных творцов.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, важной частью пространства стали произведения современных художников из коллекции Андрея Малахова и Центра современного искусства «Сияние». Все представленные работы органично вписываются по форме и содержанию в пространство библиотеки, дополняя величественную архитектуру здания.

Обновление пространства библиотеки стали возможными при поддержке правительства Мурманской области, а также уроженца Апатитов, популярного телеведущего и мецената Андрея Малахова.

Фото: https://gov-murman.ru