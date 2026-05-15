Городская молодёжная эстафета «Школа безопасности» прошла в Мурманске

Вчера на территории пожарной части №12 по охране города Мурманска Мурманского филиала ГПС Мурманской области ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» состоялась городская молодёжная эстафета «Школа безопасности».

После регистрации и инструктажа по технике безопасности команды из образовательных учреждений города‑героя приступили к выполнению заданий. Каждое потребовало от ребят слаженности, выдержки и умения работать в команде: за ошибки начислялись штрафные секунды.

Соревнования прошли в три этапа: «Быстрый брандмейстер» — проверка теоретических знаний в области истории пожарной охраны, противопожарной безопасности и первой помощи; «Пожарная эстафета» — демонстрация физической подготовки; «Первая помощь при ДТП» — отработка навыков оказания помощи пострадавшим.

Эстафета «Школа безопасности» проводится с 2019 года и уже стала доброй традицией. За это время она объединила более 45 молодёжных команд города. Мероприятие служит важной площадкой для формирования гражданской ответственности и патриотизма у подрастающего поколения.

По итогам эстафеты участники, занявшие призовые места, были награждены кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.

