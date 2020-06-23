Городская программа «Тёплое окно» продолжает активно реализовываться

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проверил, как выполняется замена оконных блоков в детском саду № 131. Работы ведутся в рамках городской программы «Тёплое окно».

– Это один из первых детских садов, где в свое время мы полностью реконструировали систему отопления от теплообменника до батарей в группах, – рассказал Андрей Сысоев. – В этом году заменим все оконные блоки, отремонтируем кровлю.

Всего с начала действия программы «Тёплое окно» произведена замена окон в 93 зданиях дошкольных образовательных учреждений, а это более 11 тысяч оконных блоков. В 2020 году стеклопакеты установят в 16 детских садах. Таким образом, задача по установке современных окон в садиках выходит на финишную прямую.

Что касается отопления, то на сегодняшний день работы по капитальному ремонту систем тепло- и водоснабжения с заменой радиаторов и установкой автоматизированных тепловых пунктов произведены в 18 образовательных учреждениях.

– Такой комплексный подход, конечно, очень эффективен с точки зрения энергосбережения и создания комфортной среды, поэтому мы продолжим работу в этом направлении, – подчеркнул Андрей Сысоев.