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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.21 12:30

Городская среда меняется с помощью диалога с мурманчанами

В Мурманске у домов №№46, 48 и 50 по проспекту Ленина, а также дома №9а по улице Академика Книповича скоро появится современная детская площадка, зона для занятий спортом, отремонтируют дорогу и установят новые фонари. Ремонт двора стал возможен благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда».

Как идёт реконструкция территории, вчера проверил глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Работы здесь начались строго по графику, 11 мая. За эту неделю выполнена фрезеровка асфальтобетонного покрытия, установлен первый фундамент под одну из одиннадцати опор наружного освещения. Демонтированы металлические ограждения. Сейчас ведутся работы по устройству основания проезжей части.

Объект интересен тем, что у домов, находящихся на этой территории, два способа управления: товарищество собственников недвижимости и управляющая компания. Все стороны смогли договориться, разработать и согласовать единый проект.

– Жители домов только что признались, что почти десять лет ждали ремонта своего двора, поэтому сейчас они хотят видеть максимальный результат, – поделился Евгений Никора. – Активность горожан здесь очень высокая, у них масса предложений. Я как глава администрации крайне заинтересован в том, чтобы учесть все пожелания, однако за рамки контракты мы выходить не должны. Тем не менее, мы сделаем все возможное, чтобы итог работы порадовал жильцов.

Так, автолюбители хотели бы расширить парковку, активисты ТСН попросили не переделывать недавно обустроенную контейнерную площадку и добавить устройство лотков ливневой канализации.

Во время встречи было отмечено,  что придомовые территории в центре города испытывают сильную нагрузку. Рядом с домами находится много магазинов и различных организаций. Непрерывный поток машин не позволяет поддерживать качество асфальта в нормальном состоянии. Так, долгое время одной из болевых точек на дорожной карте Мурманска был поворот с проспекта Ленина в переулок Русанова. В этом году участок будет отремонтирован, проектом все предусмотрено.

Всего в этом году в рамках нацроекта «Жильё и городская среда» в Мурманске планируется благоустроить 22 придомовых территории и 2 общественные зоны.

 

 

 

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