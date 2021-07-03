«Городские практики»: жителям Мурманска рассказали про искусство в городе

В рамках программы «Городские практики» в Мурманске 1 июля состоялась публичная дискуссия «Искусство в городе», посвященная уличным художникам, стрит-арту и городским интервенциям.

Исследователи уличного искусства и основатели проекта «Партизанинг» — художники Игорь Поносов и Антон Польский рассказали о своём творческом пути, развитии авторского стиля, исследовательской и преподавательской деятельности, а также представили зрителям свои ключевые художественные работы и акции, реализованные в городе. Вместе с участниками они обсудили такие направления уличного искусства, как граффити, стрит-арт и паблик-арт, уникальность уличного искусства в России и его отличие от западной традиции, а также ключевые тенденции развития стрит-арта сегодня.

«Уничтожение работы в уличном искусстве — это часть игры. Необходимо понимать, что такова природа стрит-арта — его эфемерность. На самом деле это способствует возникновению новых практик и новых стратегий. Художники начинают задумываться о том, что, может быть, не стоит создавать граффити, а лучше сделать какую-нибудь акцию или перформанс. Либо они придумывают микротэги, когда их работы мимикрируют под различные надписи, существующие в городе, интегрируются в часть городского окружения. Тогда работники коммунальных служб просто не воспринимают их как граффити. Все это позволяет эволюционировать уличным художникам», — отметил Игорь Поносов — художник, куратор, исследователь уличного искусства, автор книг «Искусство и город» и «Russian Urban Art History and Conflicts», лауреат премии Сергея Курёхина в области современного искусства.

По мнению Антона Польского — художника, автора курса «Искусство и город», преподавателя истории современной архитектуры и уличного искусства в РГГУ, городской заказ на работы уличных художников негативно отражается на креативности, авторской оригинальности и развитии уличного искусства в целом.

«Художник, помещённый в рамки заказа и некой функции, теряет независимость. Это проблема. С точки зрения привлечения уличных художников к городским проектам, мне кажется важным не загонять их в рамки, а наоборот давать свободу и держать немного на дистанции. Ни в коем случае не встраивать их в глобальные менеджерские стратегии в духе городских институций. Это просто убивает искусство», — отметил Антон Польский.