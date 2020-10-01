Городские службы и подрядные организации в Мончегорске работают без выходных

В Мончегорске продолжаются работы по благоустройству придомовых территорий и общественных пространств. На набережной Климентьева, напротив детского сада № 5, рабочие демонтируют остановочный комплекс, который не используется по маршруту и пришёл в негодное состояние.

ММУП «Городское благоустройство» выравнивает основание для будущей спортивной площадки на ул. Стахановская, 5. Вскоре участок будет заасфальтирован. На нём установят специальное покрытие и спортивное оборудование.

Как сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска, подрядная организация ООО «Тэсла» проводит работы по благоустройству придомовых территорий по ул. Бредова. Возле дома № 15 выравнивают основание для будущего асфальтирования.

Не стоят работы на месте и в районе «Монча»: здесь подрядчик проводит подготовительные работы перед установкой верёвочного парка - укладывают резиновое покрытие. Напомним, новый объект появится в городе благодаря «Программе поддержки местных инициатив».