Городские власти заставляют собственников приводить свои территории и инфраструктуру в порядок, используя все рычаги воздействия

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора проконтролировал выполнение ремонта покрытия железнодорожного переезда, расположенного в районе дома № 136 по ул. Подгорной.

До недавнего времени переезд был разбит и требовал серьёзного обновления, но собственник, отвечающий за содержание этого объекта, не спешил приступать к ремонту. По фактам нарушения требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, утверждённых решением Совета депутатов города Мурманска, владелец был оштрафован, после чего приступил к реконструкции переезда.

Для выполнения этих работ собственник железнодорожных путей заключил договор с муниципальным учреждением «Управление дорожного хозяйства», специалисты которого уже вышли на объект.

– Всего в Мурманске восемнадцать таких железнодорожных переездов. В содержании семи из них выявлены серьезные нарушения, устранение которых взято на мой личный контроль, – прокомментировал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Один переезд уже отремонтирован, по двум объектам собственник взял отсрочку, остальные находятся в работе.