Городскому клубу старшего поколения - 5 лет

Вчера участники Городского клуба старшего поколения собрались на торжественное мероприятие, посвящённое первому юбилею объединения.

Для мурманчан был организован праздничный концерт, также состоялось вручение удостоверений новым участникам клуба.

Проект создан в 2019 году по инициативе администрации города Мурманска и направлен на то, чтобы дать возможность северянам старше 55 лет бесплатно заниматься физкультурой и спортом, посещать мастер-классы, психологические тренинги, концерты и выставки, общаться, обучаться финансовой и компьютерной грамотности. За время действия проекта для северян организовано более 4 тысяч мероприятий различного формата.

На сегодняшний день членами клуба являются более 3 тысяч человек.

Как сообщает администрация города Мурманска, участником проекта может стать любой житель областного центра старшего возраста. Для этого нужно написать заявление, обратившись в комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 11. Подробную информацию можно получить по телефону 8(8152) 453517.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26760&page=1