Городской фестиваль «Семь цветов радуги – семья» состоялся в Мурманске

В честь Дня семьи, любви и верности для детей, посещающих летние лагеря, в областном центре состоялся городской фестиваль «Семь цветов радуги – семья».

В школе №13 праздничное утро началось с энергичной и весёлой зарядки на свежем воздухе: ребята присоединились к Всероссийскому марафону зарядок «Зарядка Героя».

Прямо перед школой состоялась и массовая акция «Символ семьи»: будущие первоклассники, ученики начальной и средней школы выстроились в форме сердца. После активностей на улице ребята с увлечением приступили к творческой и познавательной частям — мастер-классу «Ромашка желаний», викторине и беседе о значении и истории праздника.

Как сообщает администрация города Мурманска, для юных мурманчан день продолжился насыщенной программой: поделившись на отряды, ребята посетили Детско-юношескую библиотеку, отправились в пожарную часть при Главном управлении МЧС России по Мурманской области, чтобы узнать больше о работе спасателей и безопасности, в Русский музей и художественную школу, где смогли прикоснуться к миру искусства и вдохновения.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30376&page=1