Городской фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе» прошёл в Мурманске

В Мурманске в Детской школе искусств №1 состоялся третий городской фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе».

На сцене выступили 34 семейных ансамбля, представляющих детские школы искусств города Мурманска: ДШИ №1, ДШИ №3, ДШИ №4, ДМШ №1 имени А.Н. Волковой, ДМШ №5 и Кольскую ДШИ.

Прозвучали вокальные и инструментальные номера в различных жанрах: от классических и народных мелодий до джазовых импровизаций и современных композиций.

Все участники получили звание «Лауреат» и памятные дипломы.

