Городской клуб старшего поколения подвёл первые итоги работы

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев встретился с членами «Городского клуба старшего поколения».

Проект для активных жителей Мурманска возраста 55+ с уч`том их интересов, особенностей здоровья и предпочтений запущен год назад.

За год работы для участников клуба проведено свыше 300 мероприятий: психологические тренинги, мастер-классы, концерты, кинопоказы, экскурсии, лекции о здоровом образе жизни, финансах, юридической и компьютерной грамотности, дизайне, творчестве и домоводстве.

– Сегодня благодаря этому клубу горожане в возрасте старше 55 имеют возможность пообщаться с новыми людьми, обменяться опытом, приобрести новые знания, – отметил Андрей Сысоев. – Время показало, что проект востребован, в сообществе состоит 2240 мурманчан. Заявления на вступление в клуб поступают каждый день.