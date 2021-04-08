Городской клуб старшего поколения приглашает на мероприятия

После почти годовой паузы, связанной с пандемией, возобновил свою работу Городской клуб старшего поколения. Сегодня на одном из мероприятий побывал глава администрации города Мурманска.

– У нас более пятнадцати локаций, где проходят занятия в рамках клуба старшего поколения. Всего в клуб записано около 3000 человек, и мы рассчитываем, что эта цифра увеличится, – отметил Евгений Никора. – Мы стараемся для северян, которые отдали лучшие годы своей жизни любимому городу, организовать максимально комфортный и разнообразный досуг. Они это по-настоящему заслужили.

Клуб старшего поколения создан в 2019 году с учетом интересов пожилых мурманчан, особенностей здоровья и предпочтений. В рамках проекта для участников клуба организованы мероприятия в таких важных для каждого сферах, как здоровый образ жизни и спорт, финансы, основы юридической и компьютерной грамотности, дизайн, творчество и домоводство, обучение практическому решению конкретных вопросов и проблем в различных жизненных ситуациях.

Так, сегодня в преддверии православной Пасхи, в мурманском информационном интеллект-центр (ул. Генерала Фролова, 4/6), состоялся мастер-класс по декору пасхального яйца. Участники украсили традиционной атрибут праздника бисером и пайетками.

Напомним, участниками социального проекта администрации города Мурманска Городской клуб старшего поколения могут стать мурманчане в возрасте от 55 лет. Чтобы принять участие в программе, необходимо написать заявление, и обратиться в отделы по социальной поддержке в Ленинском (принимает жителей Ленинского и Октябрьского округов) или Первомайском округах. Каждый член клуба получит именную карту, подписанную главой администрации города Мурманска.