Мурманская область. Арктика (16+)18.03.20 12:47
Городской клуб старшего поколения «уходит на каникулы»
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска сообщает, что в целях соблюдения мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) все мероприятия в рамках городского клуба старшего поколения отменены в период с 17 марта по 31 марта.
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Наталья
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омега
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если северянам пенсионный возраст не вернут, все просто сбегут с северов, потому что до пенсии дожить шансов не будет
Валерий Лысенко
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Я родился и жил в этом славном поселке с 1941-1962 год. Он навсегда остался в моей памяти. Друзья детства, товарищи, многие рабочие завода, с которыми работал - я о них всегда помню.
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