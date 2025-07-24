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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.25 14:30

Городской парк Мончегорска станет ещё более уютным и привлекательным

Глава Мончегорска Андрей Рудаков, председатель Совета депутатов Ольга Островецкая и прокурор города Мончегорска Денис Джулаев провели очередной осмотр хода работ в городском парке имени С.Е. Бровцева, отметив, что преобразования, которые происходят в парке города металлургов, обещают сделать его ещё более уютным и привлекательным для горожан и гостей.

Напомним, в 2024 году городской парк имени С.Е. Бровцева Мончегорска стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Этот конкурс проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

 

 

 

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/529120/#&gid=1&pid=1

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