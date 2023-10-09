Городской праздник в честь открытия нового сквера прошёл в микрорайоне Кукисвумчорр Кировска

Для жителей микрорайона открытие сквера стало знаковым событием. Такого масштабного благоустройства здесь не проводили несколько десятков лет. Новый сквер расположен на площади 28 тысяч квадратных метров.

Концепция будущего сквера была разработана в 2020 году при участии жителей микрорайона. На общественном голосовании они поддержали предложения по развитию этой территории.

Микрорайоне Кукисвумчорр - это один из отдалённых микрорайонов Кировска, который находится в пяти километрах от центра города. Название микрорайон получил от близлежащей горы Кукисвумчорр, у южного подножия которой расположен микрорайон. Кукисвумчорр, в переводе с саамского, «горный массив у длинной долины».

В 2021 году разработанная концепция благоустройства победила во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды, в категории «малые города и поселения».

«Этот проект стал возможен, прежде всего, благодаря инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина по реализации национальных проектов, направленных на создание комфортной городской среды. Благодаря поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мы смогли в короткие сроки воплотить этот проект в жизнь. Нашим партнёром была и остаётся компания «ФосАгро». Благодаря совместной работе Кировск развивается, появляются новые объекты благоустройства и объекты социальной сферы. Мы делаем всё для того, чтобы кировчанам было комфортно жить в родном городе», – подчеркнул на открытии сквера глава администрации Кировска Юрий Кузин.

Реализация масштабного проекта проводилась в течение двух лет. На территории сквера обустроены пешеходные зоны, установлены детский игровой и спортивные комплексы, две горки, смотровая площадка. До открытия сквера в микрорайоне Кукисвумчорр не было специально оборудованного места для проведения культурных и развлекательных мероприятий на улице. Теперь эта проблема решена - центральное место в новом сквере занимает площадка для праздников и концертов. Здесь оборудована сцена и предусмотрены места для зрителей. Для комфортного отдыха по всей благоустроенной территории установлены более 80 лавочек.

Прогулки в сквере будут не только приятными, но и полезными для кировчан и гостей города. Здесь размещены информационные стенды, которые знакомят с интересными фактами из истории Кировска, рассказывают об освоении Хибин, а также о местной флоре и фауне. Материалы предоставлены Кировским историко-краеведческим музеем. Для обеспечения общественного порядка в сквере установлено более 30 камер видеонаблюдения.

«При благоустройстве сквера была проделана огромная работа. Открытие таких мест по региональному плану «На Севере – жить» становится доброй традицией. Желаю кировчанам сохранить этот сквер, беречь и преумножать всё то, что уже удалось сделать», – отметил глава города Кировска Вадим Турчинов.

Администрация Кировска разработала план озеленения этой территории и уже сейчас приступила к его реализации. Здесь высажено более 2 тысяч тюльпанов, которые будущей весной украсят новый сквер.

Фото: https://gov-murman.ru