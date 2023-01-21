Городской студенческий квиз «Шара» прошёл сегодня в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке

За победу боролись 15 команд из разных образовательных организаций заполярной столицы. Мероприятие организовано в рамках проекта «Студенческая среда».

Квиз состоял из разминки и семи туров с различным набором вопросов, объединенных одной тематикой: фильмы, книги, песни, смекалка и другие. Проверялись знания из школьной программы и общий кругозор. За каждый правильный ответ участники получали от 1 до 3 баллов, их итоговые суммы и определили победителей.

Как сообщает администрация города Мурманска, первое место в квизе заняла команда «Медики» из Мурманского медицинского колледжа. Вторыми стали студенты Мурманского арктического государственного университета. Третье место у команды «Адреналин» Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24178&page=1