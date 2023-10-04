Городу-герою Мурманску 107 лет – в «зеркале» Мурманскстата

Город-герой Мурманск 4 октября отмечает свой день рождения, ему исполняется 107 лет. В период возрождения интереса к Арктике столица Кольского Заполярья и регион в целом приобретают всё более важное значение для нашей страны.

Как сообщает Мурманскстат, на начало 2023 года в областном центре проживали 267,4 тысячи человек (41 процент населения региона), из них 123,1 тысячи мужчин и 144,4 тысячи женщин (соответственно 46 и 54 процента от общей численности населения). Средний возраст жителей – 40,8 года.

Жилищный фонд города к началу 2023 года составил 7,5 миллиона квадратных метров. На одного жителя приходилось 28 квадратных метров общей площади жилых помещений. Протяжённость улиц, проездов и набережных в городе –246 километров, автодорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием – 179 километров.

Как отмечает В. А. Кудицкая, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, Мурманск – крупный административный и промышленный центр. На начало 2023 года в Статистическом регистре Росстата учтены 8,6 тысячи юридических лиц и 8,4 тысячи индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Мурманске (соответственно 63 и 50 процентов от общего количества в целом по области).

Почти пятая часть объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций в области (без малых и микропредприятий) в 2022 году приходилась на областной центр и составила 274 миллиарда рублей.

Розничная торговля в городе осуществлялась в 1,7 тысячи магазинах и павильонах, посетителям предлагали товары 2 гипермаркета и 43 супермаркета. В 2022 году оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) достиг 68 миллиардов рублей – 31 процент регионального.

В Мурманске насчитывалось 345 столовых, закусочных, ресторанов и кафе. Оборот общественного питания крупных и средних организаций в 2022 году составил десятую часть от регионального – чуть менее 3 миллиардов рублей.

В областном центре расположено 600 объектов бытового обслуживания. Объём платных услуг населению, оказанных организациями (без учёта малого бизнеса), в 2022 году превысил 24 миллиарда рублей (треть объёма платных услуг в целом по области).

В системе здравоохранения действовало 189 лечебно-профилактических организаций и их подразделений. Для юных и маленьких северян распахнуты двери школ и детских садов на 15,6 тысячи мест.

Почти 3 тысячи гостей города единовременно могут разместиться в 49 гостиницах, отелях и хостелах.

Мурманск является культурным центром области: посетителей ждут три профессиональных театра, два музея, широкая сеть общедоступных библиотек, для любителей музыки открыта филармония.

Разнообразна спортивная жизнь города: в нём насчитывается почти 500 спортивных сооружений, в том числе 123 спортивных зала, 12 плавательных бассейнов и легкоатлетический манеж. В 20 детско-юношеских спортивных школах занимаются 10,3 тысячи юных спортсмена.