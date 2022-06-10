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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.22 09:30

Городу воинской славы Полярному в московском Музее Победы на Поклонной горе вручили Меч Победы

«Сегодня нашему городу воинской славы Полярному был вручён Меч Победы. 45 таких уникальных клинков отправятся в регионы нашей страны. Мы гордимся подвигом нашего великого народа! Север помнит!» — подчеркнул Андрей Чибис.

В преддверии Дня России, 9 июня, городу воинской славы Полярному в московском Музее Победы на Поклонной горе вручили Меч Победы. Торжественную церемонию провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В мероприятии участвовали губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов.

Глава региона напомнил, что почётное звание Полярному было присвоено 5 мая 2008 года указом Президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.

«Сегодня нашему городу воинской славы Полярному был вручён Меч Победы. 45 таких уникальных клинков отправятся в регионы нашей страны. Мы гордимся подвигом нашего великого народа! Север помнит!» — подчеркнул Андрей Чибис.

«Полярный называют по-разному: «Колыбель Северного флота», «Ворота Арктики», «Заполярный Севастополь» — все говорит о богатой военной истории города, его заслугах перед Отечеством и ратном труде на благо родной страны», — отметил Ильяс Мазитов.

«Мечи Победы» изготовлены Златоустовской оружейной компанией. Клинки выполнены из высоколегированной стали и украшены растительным орнаментом. Также на них нанесена дарственная надпись: своя для каждого города, а на другой стороне высечены знаменитые слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». Особую парадность изделиям придает инкрустация полудрагоценными уральскими камнями: гранатом, символизирующим пролитую кровь, и голубым топазом — символом мира. Длина клинков составляет 1,2 метра, а вес — более 5 килограммов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области есть города, удостоенные всех трех высших степеней отличия и почетными званиями. В 1985 году Мурманску присвоено почётное звание «Города-героя». В 2008 году Полярный отмечен почётным званием РФ — «Город воинской славы». В 2021 году Мончегорску присвоено почётное звание РФ «Город трудовой доблести».

Фото и видео: https://vk.com/sovfedinfo

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