Горожан приглашают на онлайн-встречу с главой администрации города Мурманска

В четверг, 20 мая, в 18.00 состоится онлайн-встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями Мурманска.

Трансляция будет вестись: в официальном аккаунте главы администрации города Мурманска Евгения Никоры в «Инстаграм», в официальной группе администрации города Мурманска «ВКонтакте».

Для того, чтобы задать вопрос заранее, можно оставить комментарий под постом по ссылке, во время трансляции сообщения будут приниматься в личных сообщениях в аккаунтах главы администрации города Мурманска Евгения Никоры в «Инстаграм» и «ВКонтакте».