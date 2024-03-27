Горожане обратились с просьбой привести в порядок двор самого длинного дома не только в Мурманске, но и во всей России

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Андрей Чибис вчера провёл встречу с жителями Первомайского округа Мурманска. В мероприятии также принял участие глава администрации города Мурманска Юрий Сердечки.

Благоустройство общественных пространств, капитальный ремонт жилых домов и строительство новых спортивных объектов – губернатор Мурманской области Андрей Чибис ответил на вопросы жителей Первомайского округа в рамках традиционной встречи.

В начале мероприятия губернатор Андрей Чибис поблагодарил северян за активную позицию и отметил, что вопросы, озвученные на встрече, будут взяты на контроль не только городской администрацией, но и региональным правительством.

«В социальных сетях я увидел не только большое количество вопросов, но и дискуссию о том, кто будет отвечать на них по существу. Безусловно, темы, напрямую связанные с городом, должны оказаться во внимании городской власти. Со своей стороны мы держим на контроле ваши вопросы и следим за тем, чтобы они не оставались без ответов», – отметил глава региона.

Начиная разговор с губернатором, одна из участниц встречи отметила, что в последнее время Первомайский округ заметно преобразился, и поблагодарила Андрея Чибиса за особое внимание к реальным проблемам местных жителей.

«На данный момент в Мурманске сделано очень и очень много. Вы нас слышите и поддерживаете», – сказала девушка.

Северянка отметила, что в Мурманске хорошо развита спортивная инфраструктура, которая позволяет проводить в городе масштабные соревнования на высоком уровне. При этом в Первомайском округе остаются территории, на которых могли бы появиться новые оздоровительные центры, но сейчас они используются в качестве парковок. Глава региона подчеркнул, что вопрос баланса – одна из ключевых задач, решением которой должна заниматься администрация города.

«Между горожанами всегда будут возникать конфликты интересов. Одни хотят парковку, другие – детские и спортивные площадки. Важно найти баланс и удовлетворить потребности всех жителей», – отметил Андрей Чибис.

В продолжение разговора Андрей Чибис напомнил, что региональное правительство уделяет особое внимание благоустройству дворовых территорий и выделяет средства на формирование комфортной городской среды. В частности, по результатам онлайн-голосования «На Севере – твой проект», участие в котором приняли более 22 тысяч северян, в 27 населённых пунктах Мурманской области будет установлена 51 площадка. Речь идёт об игровых, спортивных и многофункциональных комплексах для детей.

«Важно, что проекты, которые будут реализованы, были предложены неравнодушными людьми, готовыми вносить свой вклад в развитие Мурманской области. В первую очередь, мы будем помогать именно таким северянам. К сожалению, не все готовы содержать площадку в хорошем состоянии – через год после установки некоторые из них уже нуждаются в ремонте. Я попрошу вас беречь свои дворы, своё имущество. Мы регулярно работаем над благоустройством придомовых территорий, учитывая, что на строительство и ремонт отведен короткий период времени в силу погодных условий. А есть и другие, не менее важные вопросы. Например, ямочный ремонт, которому мы также уделяем много внимания», – отметил Андрей Чибис.

Отдельное внимание жители Первомайского округа обратили на вопрос доступности городской среды для детей с ограниченными физическими возможностями. Отсутствие пандусов и удобных подъездов к социальным учреждениям создаёт трудности для детей-инвалидов и их родителей.

Глава региона отметил, что данный вопрос будет учтён в работе по созданию комфортных условий для особенных детей в регионе.

Ряд вопросов, заданных главе региона, касался деятельности управляющих компаний, которые не справляются со своими обязанностями. Жительница дома №7 по улице Шевченко отметила, что в здании не проводятся ремонтные работы с года постройки.

«Управляющая компания не меняет трубы, не ремонтирует фасад, который находится в ужасном состоянии. Жильцам приходится поддерживать дом своими силами», – отметила северянка.

Андрей Чибис обратился к представителям муниципальной и руководству Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области с убедительной просьбой не только более внимательно отслеживать состояние жилищного фонда и работу УК, а также поддерживать диалог с горожанами, которые не понаслышке знают о реальных проблемах в своих домах.

«Люди пришли на эту встречу с разными вопросами, которые требуют решения. Большинство из них имеют местное значение – здесь нужно сделать тротуар, здесь благоустроить территорию и так далее. Также прозвучали вопросы, решением которых мы будем заниматься впервые. Например, один из участников специальной военной операции попросил на одном из пешеходных переходов увеличить время этого перехода. Конечно, мы это сделаем. Ещё несколько парней, которые вернулись из зоны СВО, хотят помочь городу – организовать добровольную народную дружину, чтобы обеспечить дополнительную безопасность. Они попросили оказать юридическую помощь в этом вопросе, в чём мы им также не откажем», – почеркнул глава региона.

Также северяне попросили главу региона рассмотреть возможность построить в Мурманске крытый скейт-парк, благоустроить пешеходную зону на озере Глубоком.

«Территория в районе озера Глубокое – это большая локация, над которой мы активно работаем. Этот проект включён в мастер-план по развитию Мурманской агломерации. Также северяне обратились с просьбой привести в порядок двор самого длинного дома не только в Мурманске, но и во всей России. Я уверен, что на придомовой территории надо сделать общественное пространство для жителей и гостей города, чтобы показать, какое удивительное здание есть в Первомайском округе», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, всего глава региона ответил более, чем на 60 вопросов, волнующих жителей Первомайского округа. Вопросы, жалобы и предложения граждан, озвученные на встрече с Андреем Чибисом, которая продолжалась больше трёх часов, будут приняты в работу профильными ведомствами.

Фото: https://gov-murman.ru