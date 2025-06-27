Более 67 тысяч жителей Мурманской области отдали свои голоса за благоустройство в рамках всероссийского голосованияПереводы и платежи цифровыми рублями в России будут внедряться поэтапно
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.06.25 10:00

Горожане опасаются: на встрече мурманчане получили ответы на волнующие вопросы по застройке Малой Долины Уюта

26 июня местом традиционной еженедельной встречи начальника управления Первомайского административного округа города Мурманска Александра Боянжу с горожанами стала дворовая территория дома №5 по улице Морской.

Дом находится в непосредственной близости от Малой Долины Уюта, где 17 июня федеральная компания-девелопер «GloraX» официально приступила к строительству жилого комплекса «GloraX Кольский». Поэтому вполне естественно, что немалый блок вопросов жителей микрорайона касался начавшейся стройки.

Бытует мнение, что на заболоченной территории строительство невозможно. Горожане опасаются, что строительство повредит зелёной зоне, ручью и озеру Варничное, нарушит экосистему Долины Уюта. Тревогу у людей также вызывают дальнейшая судьба популярной детской площадки «Полянка полярника».

Принявший участие в разговоре представитель застройщика развеял многие опасения мурманчан. Так, проект учитывает всю сложность территории Малой Долины Уюта, её рельефа и грунтов. Компанией были проведены соответствующие изыскания и получено положительное заключение экспертизы. Застройщику обеспечены все необходимые условия для работы.

Проектом «GloraX Кольский», помимо жилого комплекса, предусмотрена разбивка парка площадью 8,34 га, таким образом, общедоступная зона отдыха будет не только сохранена, но и благоустроена.

Ручей и озеро стройка не затронет, напротив, их береговая зона будет укреплена. Захламленный пустырь, которым на сегодняшний день является большая часть Малой Долины Уюта, превратится в современное общественное пространство. Что же до неизбежной при строительстве вырубки деревьев, то компания «GloraX» обязуется провести компенсационное озеленение в размере большем, чем планировалось на старте.

Как сообщает администрация города Мурманска, площадка «Полянка полярника» сохранится, но поменяет место – застройщик за собственные средства перенесет её к востоку от озера Варничного.

Расстояние от «GloraX Кольский» до домов по Лыжному проезду составит не менее 100 метров. Кроме того, девелопер обязуется при проведении строительных работ строго соблюдать региональный закон о тишине.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30302&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Никита
24.06.25 06:32
Где горячая вода на улице Трудовых резервов??? Обещанная
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июня
VtcnysQ51
16.06.25 13:32
А как же наше святое - "На Севере - Жить!"???
Комментарий к новости:На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях
Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Комментарий к новости:Ба, знакомые все лица! Путь релоканта Евгения Гомана – от спектакля «Мурманск 4145» до «Девушки на мосту»
-Правовая консультация (18+)Отделение СФР по Мурманской области назначило единое пособие 435 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире14:40«Хроники московского быта». Документальный фильм (16+)15:25«Ступени Победы». Документальный цикл (16+)16:10«Сорок розовых кустов». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Переводы и платежи цифровыми рублями в России будут внедряться поэтапно-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо укрепляется в паре с евро-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Депутаты областной Думы обсудили дополнительные меры социальной поддержки для многодетных семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»