Горожане опасаются: на встрече мурманчане получили ответы на волнующие вопросы по застройке Малой Долины Уюта

26 июня местом традиционной еженедельной встречи начальника управления Первомайского административного округа города Мурманска Александра Боянжу с горожанами стала дворовая территория дома №5 по улице Морской.

Дом находится в непосредственной близости от Малой Долины Уюта, где 17 июня федеральная компания-девелопер «GloraX» официально приступила к строительству жилого комплекса «GloraX Кольский». Поэтому вполне естественно, что немалый блок вопросов жителей микрорайона касался начавшейся стройки.

Бытует мнение, что на заболоченной территории строительство невозможно. Горожане опасаются, что строительство повредит зелёной зоне, ручью и озеру Варничное, нарушит экосистему Долины Уюта. Тревогу у людей также вызывают дальнейшая судьба популярной детской площадки «Полянка полярника».

Принявший участие в разговоре представитель застройщика развеял многие опасения мурманчан. Так, проект учитывает всю сложность территории Малой Долины Уюта, её рельефа и грунтов. Компанией были проведены соответствующие изыскания и получено положительное заключение экспертизы. Застройщику обеспечены все необходимые условия для работы.

Проектом «GloraX Кольский», помимо жилого комплекса, предусмотрена разбивка парка площадью 8,34 га, таким образом, общедоступная зона отдыха будет не только сохранена, но и благоустроена.

Ручей и озеро стройка не затронет, напротив, их береговая зона будет укреплена. Захламленный пустырь, которым на сегодняшний день является большая часть Малой Долины Уюта, превратится в современное общественное пространство. Что же до неизбежной при строительстве вырубки деревьев, то компания «GloraX» обязуется провести компенсационное озеленение в размере большем, чем планировалось на старте.

Как сообщает администрация города Мурманска, площадка «Полянка полярника» сохранится, но поменяет место – застройщик за собственные средства перенесет её к востоку от озера Варничного.

Расстояние от «GloraX Кольский» до домов по Лыжному проезду составит не менее 100 метров. Кроме того, девелопер обязуется при проведении строительных работ строго соблюдать региональный закон о тишине.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30302&page=1